Roland Roth mahnt:Es ist fünf nach zwölf

Mit dem Wetter, mit dessen Veränderung und den daraus resultierenden Auswirkungen beschäftigen sich die Zehntklässler der Dollinger Realschule seit geraumer Zeit in einem Projekt des NWA-Unterrichts (Naturwissenschaftliches Arbeiten). Fakten aus berufenem Munde lieferte ihnen Roland Roth, Leiter und Gründer der Wetterwarte Süd.

Als NWA-Lehrer Andreas Roth bei seinem Namenskollegen Roland Roth anfragte, ob dieser den Unterricht mit seinem Wissen und seinen Erfahrungen bereichern könne, sagte der Bad Schussenrieder Wetterfrosch spontan zu. Nicht nur, weil eine seiner insgesamt 75 Wetterstationen der Wetterwarte Süd auf dem Dach der Dollinger Realschule in Biberach positioniert ist und von dort wertvolle Messergebnisse liefert. Nein, sondern auch, weil er den Klimawandel für eine große Herausforderung der Menschheit hält und dieser gerade die jüngere Generation mit Sicherheit noch stark beschäftigen wird.

Eher düster war die Einschätzung von Roland Roth, ob diese Herausforderung gelingt: „Es ist nicht fünf vor zwölf, es ist fünf nach zwölf“, sagte er. Den gespannt zuhörenden Dolli-Schülern präsentierte Roth eine wichtige Zahl. Ein Grad betrage die globale Erwärmung über einen Zeitraum von 100 Jahren, gemessen in Frankfurt. „In Biberach sind es sogar 1,5 Grad, das ist enorm viel“, sagte Roth. Er rechnet fest damit, dass das Wetter in Zukunft extremer wird, „und zwar in allen Richtungen“. Sturm, Hitze, Niederschläge hatte er damit gemeint. Gleichwohl findet er als Meteorologe den Klimawandel hochspannend, da sei etwas geboten.

„Ich liebe Gewitter“, schwärmte er von diesem faszinierenden Wetterphänomen. Und unterstrich dies eindeutig: „Wenn ein Gewitter aufzieht und Bundeskanzlerin Angela Merkel steht vor der Tür, hätte ich keine Zeit für sie.“ Der pensionierte Pädagoge bezeichnet sich selber als Meteorologe mit Begeisterung, seine Arbeit hier als Berufung, die ihre Ursprünge bereits im Kindergartenalter fand. Seinen in fetziger Manier gehaltenen kurzweiligen Vortrag zum Thema Klimawandel unterbrach er immer wieder, damit die Dollischüler teils auch sehr spezifische Fragen einstreuen konnten.

Roland Roth blieb in den knapp zwei Stunden Wetterunterricht an der Dolli keine Antwort schuldig. Nur auf eines konnte er keine konkrete Antwort geben: „Ob eine Wetter-App der Wetterwarte-Süd in diesem Jahr kommt, wissen wir nicht.“ Seine Begeisterung für das Wetter versuchte Roland Roth vor den Dollischülern mit einem abschließenden Statement zu untermauern: „Wetter ist kein belangloses Lückenfüllerthema, sondern faszinierend.“