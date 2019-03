Roland Kling fährt zum Titel

Zu zwei Titeln ist Maike Melzer von der TG Biberach bei den Süd-Bezirksmeisterschaften des Schwäbischen Skiverbands (SSV) in Riefensberg (Österreich) gefahren. Einmal ganz oben auf dem Treppchen stand Roland Kling. Darüber hinaus gab es zahlreiche Podestplätze für das TG-Skirennteam.

Etwa 130 Starter aus den leistungsstärksten Rennmannschaften des Bezirks hatten für den Slalom, den Riesenslalom und die Mannschaftswertung bei der Bezirksmeisterschaft gemeldet. Ausrichter war die Skizunft Leutkirch – bei hervorragenden äußeren Bedingungen wurden am Samstag der Slalom, am Sonntag der Riesentorlauf sowie die abschließende Mannschaftsmeisterschaft durchgeführt.

Im Slalomwettbewerb an Tag eins der Titelkämpfe erreichte Hanna Marie Osterspey (U8) den fünften Platz. In der gleichen Altersgruppe der Jungen zeigte Theo Felder zwei sehr gute Durchgänge und wurde dafür mit Rang drei belohnt. Stefan Stöferle freute sich über Rang fünf. In der Altersklasse U10 sicherte sich Mario Stöferle den achten Platz. Nach zwei sehr couragierten Läufen belegte Luna Pitsch (U12) den dritten Rang und bestätigte damit ihre gute Form der vergangenen Wochen. Heidi Müllers (U14) erreichte Platz acht.

Biberachs U16-Nachwuchs dominiert

In der sehr stark besetzten U16-Klasse dominierten die TG-Starterinnen bei den Mädchen: Maike Melzer gewann nach zwei herausragenden Läufen in ihrer Altersklasse. Stella Pitsch belegte Rang zwei und Coco-Mieke Stach wurde Vierte. Frauke Melzer und Antonia Wieland erreichten die Plätze sechs und sieben. Topleistungen zeigten Roland Kling mit dem Titelgewinn in seiner Altersklasse im Slalom und Niklas Kärcher mit Platz zwei bei den Aktiven.

Im anspruchsvoll gesetzten Riesentorlauf belegte Hanna Marie Osterspey (U8) auf harter Piste den vierten Platz. Theo Felder bei den Jungen bestätigte mit Rang zwei auch im Riesentorlauf seine starke Form. Stefan Stöferle fuhr auf Platz vier. In der Klasse U10 wurde Elias Osterspey Vierter und Mario Stöferle Zehnter. Luis Banert landete in der U12 auf dem neunten Platz. Bei den U16-Mädchen zeigte Maike Melzer mit dem Titelgewinn auch im Riesentorlauf ihr Ausnahmetalent. Silber ging an Coco-Mieke Stach, Frauke Melzer erreichte den siebten Platz. Roland Kling und Niklas Kärcher fuhren auch im Riesentorlauf sehr stark und mussten sich jeweils mit Rang zwei nur knapp geschlagen geben.

In der Mannschaftswertung platzierte sich das Team TG Biberach I mit Niklas Kärcher, Roland Kling, Coco-Mieke Stach und Maike Melzer auf dem vierten Rang hinter den Teams aus Isny, Kressbronn und Schnetzenhausen.