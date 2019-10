Rokokogruppe tritt nächstes Jahr bei Feier auf Schloss Linderhof auf

Die Rokoko Tanzgruppe hat den Saisonschluss langjährige aktive Tänzer ausgezeichnet. Außerdem gab es einen Ausblick auf 2020, wo ein Auftritt auf dem Areal von Schloss Linderhof ansteht.

Trotz einiger unfallbedingter Ausfälle konnten alle Termine 2019 mit großem Erfolg bei den Zuschauern gefeiert werden, zog die Tanzgruppe Bilanz für 2019. Für die kommende Saison liegen jetzt schon Anmeldungen von Tanzbegeisterten vor, die die Gruppe bereichern wollen. Um ihnen den Zugang zu erleichtern und um anderen Interessenten einen Einblick in die unterhaltsame Zeit der Rokoko-Tänze zu ermöglichen, soll im November ein Workshop für Anfänger angeboten werden.

Für nächstes Jahr stehen auch einige vielversprechende Auftritte auf dem Plan, kündigt die Gruppe an. Auch außerhalb von Biberach können Interessierte in den Genuss kommen werden, die imposanten Kleider und die unterhaltsamen Tänze aus der Mozartzeit zu bewundern. Zu den attraktivsten Auftritten zählt die Gruppe die Feier zum 135. Geburtstag König Ludwigs II, am 25. August wird die Tanzgruppe auf dem Gelände von Schloss Linderhof zum Tanzen und Flanieren einladen.

Im Rahmen des Herbstfestes wurden auch Ehrungen für langjährige Aktive ausgesprochen. Diesmal waren es fünf Tänzer, die für jeweils 10 Jahre Mitgliedschaft in der Rokoko Tanzgruppe geehrt wurden:Anette und Thomas Hackenbruch, Patrick Lutz, Wolfgang-Amadeus Müller und Birgit Grünelt.