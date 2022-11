Rokoko-Gruppe blickt zurück und in die Zukunft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Es war eine besondere Freude, nach langer Corona-Abstinenz, sich wieder zum traditionellen Herbstfest treffen zu können. Nachdem das Training für den Tanz durch die Jahrhunderte ja im Jahre 1983 erstmals stattfand, konnte man voll Stolz auf das 40. Trainingsjahr zurückblicken. Dies geschah durch ein vom langjährigen Tanztrainer Martin Rösler unter dem Motto „Rokoko-Filmfestspiele“ zusammengestelltes Mosaik aus kurzen Szenen der Höhepunkte vergangener Rokoko-Veranstaltungen. Neben Ausschnitten aus der „Uraufführung“ im Jahre 1984 in der Biberacher Stadthalle zählten dazu die Teilnahme 1987 an der ersten Bürgerreise nach Telawi mit Programmbeiträgen zur Unterzeichnung der Partnerschaft. In den Folgejahren ist die Gruppe in allen Biberacher Partnerstädten als kultureller Botschafter aufgetreten – 2009 in Asti erstmals mit einem durch Gesang und Theaterszenen erweiterten Bühnenprogramm. 2006 wurde dieses in „Mozart bittet zum Tanz“ weiterentwickelt, gefolgt von einem „Haydn-Spektakel“ im Haydn-Jahr 2009. Bei vielen der langjährigen Aktiven wurden schöne Erinnerungen wach. Und immerhin vier Personen waren anwesend, die schon anno 1984 mitgetanzt haben.

Anwesend waren aber neben Ehemaligen und Aktiven auch einige Neuzugänge. „Besonders erfreulich ist, dass wir derzeit mindestens fünf Paare haben, die im kommenden Jahr erstmalig am Tanz durch die Jahrhunderte im Rokoko-Kostüm teilnehmen wollen. So ist es einfacher, sie im Vortraining ab Januar auf ihr Debut vorzubereiten“, meint der organisatorische Leiter Rolf Brickl. „Vielleicht finden sich ja noch weitere interessierte Paare, die sich den ,Neuen’ anschließen und unverbindlich mal in den Probenbetrieb reinschnuppern wollen – dieser soll Mitte Januar beginnen. Eine Kontaktaufnahme ist über die Homepage www.rokoko-bc.de jederzeit möglich“.