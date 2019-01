Rock mitCold Turkey

Cold Turkey spielen am Samstag, 5. Januar, um 20 Uhr im Abdera. Das Konzert bildet den Auftakt zum Jubiläumsjahr „30 Jahre Rock-Initiative-Biberach“. Mit ihrer energiegeladenen Rockshow sorge Cold Turkey immer wieder für einen Schub an Power und Begeisterung, sagen die m Veranstalter und kündigen handgemachte, gefühlvolle Live-Rockmusik an.

Karten im Vorverkauf gibt es ab sofort bei www.reservix.de sowie an allen Vorverkaufsstellen. Restkarten an der Abendkasse.