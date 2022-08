Rock im Rondell mit Tom Slam und Thunderflowers

Die beiden Bands des Vereins Rockinitiative Biberach (RIB), Tom Slam und Thunderflowers, rocken am Sonntag, den 21. August ab 19 Uhr, das Rondell im Biberacher Stadtgarten. Dies teilt der veranstaltende Verein Biberacher Musiknacht mit.

Zum Auftakt gibt es Groovy Trash Rock mit Tom Slam. Die Biberacher Zwei-Mann-Band ist hierzulande keine unbekannte Formation mehr. Volker Riedel und Stephan Kofler haben sich über die Jahre mit zahlreichen Projekten einen guten Ruf in der Rock-Szene in Oberschwaben mit ihren selbst komponierten Stücken erspielt und werden, so der Veranstalter, auch am Sonntag beim Rondellkonzert für angenehme Vibration des Bauchfetts sorgen.

Danach sorgen die Thunderflowers für gute Stimmung. Es ist eine Newcomer-Band, bestehend aus fünf jungen Biberacher Nachwuchstalenten, die sich während des Lockdowns zusammengefunden haben. Ihr Repertoire besteht aus Rockklassikern und Popohrwürmern, aber auch ersten selbst komponierten Songs. Keyboard und Gesang übernimmt Elisa Caci, Leadgitarre und Gesang Jan Fischer, Sologitarre Liam Gelling, Bass Fabian Unterriker und für den Beat ist Giuliano Caci am Schlagzeug zuständig. Die Thunderflowers laden dazu ein, gemeinsam den Abend zu verbringen frei nach dem Motto: Tanzt, singt und genießt das Leben.

Bei den Rondellkonzerten treten Bands unterschiedlichster Stilrichtungen jeweils am Sonntagabend in den Sommerferien in der idyllischen Atmosphäre im Stadtgartenrondell auf, das im hinteren Teil des Stadtgartens direkt unter dem Weißen Turm liegt. Bei schlechtem Wetter dient die Stadtbierhalle auf dem Gigelberg als Ausweichquartier. Der Eintritt ist frei, Spenden werden jedoch gern entgegengenommen. Aus langjähriger Erfahrung empfielht das Organisationsteam empfiehlt den Besuchern, auch bei gutem Wetter Sitzkissen und Pullover oder Jacke ins Rondell mitzunehmen

Die Rondellkonzerte werden vom ehrenamtlich tätigen Verein Biberacher Musiknacht veranstaltet, mit Unterstützung durch die Kreissparkasse Biberach, der Ewa riss und dem Kulturamt der Stadt Biberach. Mehr Informationen zur Konzertreihe und speziell zum Rondellkonzert am 21. August gibt es auf www.muna-bc.de, www.facebook.com/BiberacherMusiknachtundRondellkonzerte und www.facebook.com/tomslamrock.

Die weiteren Rondell-Termine 2022: 28. August New Century Modern Rock und Pop; 4. September Cold Turkey Best of Rock und 11. September Art of Simon Simon & Garfunkel-Songs und Hits der 60er.