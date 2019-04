Ritterschlag für den Tomatenfreund

Als gewieften Tomaten-Experten braucht man den Bronner Gärtnermeister Michael Schick in der Region nicht mehr vorstellen. Derzeit aber lernen auch Tomaten-Freunde in ganz Deutschland und der Schweiz den 56-Jährigen kennen: über ein Buch, das ein Schweizer Ehepaar herausgebracht hat. „Tomatenlust“ heißt es und setzt nicht nur dem beliebten Gartengemüse ein Denkmal, sondern auch den Enthusiasten, die sich der Erhaltung seiner Vielfalt verschrieben haben. Um in dem Werk gewürdigt zu werden, muss man in der Oberliga der europäischen Tomatenzüchter dabei sein – Michael Schick wurde für würdig empfunden.

Das Züricher Ehepaar Ute und Martin Studer – Autorin und Fotograf – versammelt in seinem Buch „Geheimnisse der Tomatenpioniere“ und gibt „Tipps für den Anbau richtig guter Tomaten“. So ist auf dem Titel nachlesbar. Auf gut 240 Seiten dreht sich alles um das Gewächs – und um elf „Tomatenpioniere“, einer von ihnen ist Michael Schick. „Es war purer Zufall“, so erklärt er seinen Weg in das Werk. Auf der Suche nach einer anderen Tomatenzüchter-Familie stießen die Studers auf den Bronner. Man telefonierte, und als Schick erklärte, dass mehr als 800 Arten bei ihm gedeihen, waren die Schweizer sofort begeistert. Auf 14 Seiten darf er nun seine Passion und seine Tomaten erklären – und ist ebenfalls begeistert. „Jetzt bin ich angekommen in der Riege der Sammler. Das hätte ich mir vor 20 Jahren nicht träumen lassen.“