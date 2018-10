Rittelmann und Lerch holen Kreismeistertitel im Springen

Christian Rittelmann aus Moosbeuren und Heribert Lerch aus Ingoldingen haben sich beim große Springturnier des RC Rißegg die letzten beiden Kreismeistertitel des Pferdesportkreises (PSK) Biberach gesichert. Sinikka Sproll vom Gastgeber wurde Vize-Kreismeisterin im Springen der Leistungsklassen vier und fünf. In zehn Springprüfungen gingen die Teilnehmer an den Start, insgesamt 376 Mal ertönte das Klingeln, welches das Zeichen für die Freigabe des Parcours bedeutet, an den beiden Turniertagen.

Am ersten Turniertag wurden die Jungpferdeprüfungen ausgetragen. In der Springpferdeprüfung der Klasse A* siegte in der ersten Abteilung Natalie Steinhauser (RSZ am Bussenberg) vor Hartwig Bendel (RFV Bad Schussenried), der mit drei Pferden die Plätze zwei, drei und vier belegte. Abteilung zwei entschied Elke Bermadinger (RFV Merklingen/Alb) für sich. Zweiter wurde Tobias Rist (RFV Bad Waldsee), Platz drei wurde gleich drei Mal vergeben: Die weiße Schleife ging an Thomas Fessler, Martina Funk (beide RFV Bad Schussenried) und Lea Rodi (RV Sulmingen).

Trio teilt sich Platz drei

In der Springpferdeprüfung der Klasse A** siegte in Abteilung eins Elke Bermadinger (RFV Merklingen/Alb). Zweite wurde Samanta Laack (RFV Laupheim). Der dritte Platz wurde erneut dreifach vergeben, diesen teilten sich Constanze Pape (RV Jettingen), Meike Rösch (RFV Oberschwaben) und Joana Waibel (RC Rißegg). In Abteilung zwei hieß die Siegerin Natalie Steinhauser (RSZ am Bussenberg), Platz zwei teilten sich Ann-Katrin Rupp (RFV Ehestetten) und Tobias Rist (RFV Bad Waldsee).

In der Springpferdeprüfung der Klasse L erhielt Andrea Gau (RFV Bad Waldsee) die gelbe Schleife für den Sieg. Die silberne Schleife ging an Hartwig Bendel (RSZ Illertissen) vor Konstantin Eduard van Damme (RSZ am Bussenberg). Die höchste Bewertung von den Richtern bekam in der M*-Springpferdeprüfung das Pferd von Natalie Steinhauser. Platz zwei sicherte sich Thomas Fessler (RFV Bad Schussenried). Am Nachmittag standen dann zwei Prüfungen nur für Amateure auf dem Zeitplan. Wegen der hohen Teilnehmerzahl wurde die A*-Stilspringprüfung in zwei Abteilungen unterteilt. In der ersten siegte Karin Beck (RSZ am Bussenberg), Platz zwei teilten sich Emily Foot (RFV Kißlegg) und Anna-Maria Wünsch (RFV Groß-Gerau). Siegerin der zweiten Abteilung wurde Valerie Semar (RFV Ailingen) vor Stella Wenk (RFV Pfullendorf).

In der Stilspringprüfung der Klasse L siegte Tatjana Löw (RFV Herbertingen) vor Juliane Leitz (RV Herdwangen-Oberndorf/Spießhof) und Valerie Semar (RFV Ailingen). Sinikka Sproll (RC Rißegg) wurde Fünfte.

Turniertag zwei begann mit einer A**-Springprüfung nach Fehlern und Zeit. Die erste Abteilung wurde von Rebecca Harnau (RFV Riedlingen) gewonnen vor Tina-Elisabeth Renz (RG Heufelden) und Chiara Bregler (LRFV Moorenweis). Camilla Zetterman (RK Schmalegg) siegte in der zweiten Abteilung. Rang zwei ging an Hannah Kibler (RFV Bad Waldsee), Dritter wurde Jannik Ramminger (RFV Westerheim).

Die Springprüfung der Klasse L war ebenso nach Fehlern und Zeit ausgeschrieben. Zeitgleich war dies das Finale der Kreismeisterschaft im Springen für die Leistungsklassen vier und fünf. Wegen der hohen Teilnehmerzahl wurde die Platzierung in zwei Abteilungen vorgenommen. Sieger der ersten Abteilung war Benjamin Fischer (PF Unterroth), Platz zwei ging an Lara Kutz (RV Moosbeuren), Rang drei sicherte sich Thomas Ruf (PSV Bleichen). Platz sechs erreichte Sinikka Sproll (RC Rißegg). In der zweiten Abteilung siegte Laura Schäfer (RFV Ehestetten) vor Bernd Rösch (RFV Bad Wurzach) und Julian Braig (RFV Ehingen). Auch Joana Waibel (RC Rißegg) gelang eine fehlerfreie Runde, die am Ende Rang sechs bedeutete. Damit war die Kreismeisterschaft für die Leistungsklassen vier und fünf entschieden. Kreismeister wurde Christian Rittelmann (RV Moosbeuren), Vizemeisterin Sinikka Sproll (RC Rißegg) und den Bronzerang belegt Nadine Keller (RFV Schwendi).

Die erste Abteilung des nachfolgenden Punktespringens der Klasse L entschied Benjamin Fischer (PF Unterroth) für sich, Zweiter wurde Stefan Dudik (PSF Munderkingen). Auf Rang drei reihte sich Tatjana Löw (RFV Herbertingen) ein. In Abteilung zwei siegte Katrin Wagner (SV Holzheim) vor Christian Rittelmann (RV Moosbeuren) und Franz Gleinser (RFV Leutkirch-Diepoldshofen). Joana Waibel (RC Rißegg) wurde Fünfte.

Der Hauptwettbewerb am letzten Turniertag war eine Springprüfung der Klasse M*. Hier gelang der Bayerin Alessa Caspari (Haupt- und Landgestüt Schwaiganger) die schnellste fehlerfreie Runde, was den Sieg bedeutete. Zweite wurde Ramona Michaela Kunze (RC Langenau) vor Sylvia Blum (RF Uttenweiler). Auch diese Prüfung war eine Finalprüfung für die Kreismeisterschaft des PSK Biberach, diesmal für die Leistungsklassen drei und vier. Kreismeister in dieser Kategorie wurde wie schon im Vorjahr Heribert Lerch aus Ingoldingen.