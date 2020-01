Im neuen Jahr bietet die Hochschule Biberach (HBC) den vorerst letzten Vortrag innerhalb der Ringvorlesung Anthropozän an: „Menschenzeit – schaffen wir eine neue geologische Erdepoche?“ lautet der Titel des Vortrags von Christian Schwägerl, Journalist und Biologe aus Berlin, am 7. Januar um 19 Uhr im Audimax. Im Mittelpunkt steht die Frage: Leben wir im Anthropozän, der Erdepoche des Menschen? Von neuen chemischen Elementen über Plastik in allen Winkeln der Erde bis zu Klimawandel und Artensterben gibt es viele Hinweise, dass wir unseren Heimatplaneten und den Lauf der Evolution langfristig verändert haben.