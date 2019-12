Ringschnaiter Musiker glänzen beim Jahreskonzert

Einen gelungenen Konzertabend unter dem Motto „In 80 Minuten um die Welt“ hat der Musikverein Ringschnait zusammen mit der Jugendkapelle Ringschnait/Mittelbuch/Fischbach gegeben. Beide Orchester präsentierten sich bestens vorbereitet und begeisterten 300 Besucher in der passend zum Motto geschmückten Dürnachhalle.

Die Jugendkapelle unter Leitung von Christoph Mohr eröffnete den Abend mit „Fanfarissimo!“. Festlicher Charakter und wiederkehrende Trompetensignale kennzeichneten den Anfang. Fantasievolle musikalische Bilder erzeugten die 35 Jungmusiker bei „Clockwork“, wobei der tickende Wecker vom rhythmisch exakten Schlagzeugregister imitiert wurde. Die mit Freude aufspielende Jugendkapelle beendete ihren Konzertteil mit dem Hit von Ed Sheeran „Perfect“ und der Zugabe „Can’t stop the feeling“ mit dem hervorragenden Altsaxofon-Solo, gespielt von Anika Behringer.

Ein bleibendes Hörerlebnis, konzertante Blasmusik vom Feinsten, gelang dem Musikverein Ringschnait unter der Leitung von Christoph Schlanser. Mit der einfühlsamen Interpretation von „Benediction“ verzauberten die intonationssicheren Holzbläser und gut phrasierenden Blechbläser die Zuhörer von der ersten Minute. Thomas Beck glänzte mit warmer Tongebung am Tenorhorn bei den Solopassagen die mitten im Publikum ausgeführt wurden. Filigrane ausgeführte Holzbläserläufe waren in „Sea Songs“ zu hören. Hier wurden traditionelle Seemannslieder und deren Kampf gegen die Piraten auf den Weltmeeren verarbeitet. Dirk Brossé arbeitete in „Postcard from Beijing“ seine Reiseeindrücke der Millionenmetropole Peking auf. Solistin Stefanie Aßfalg brillierte an der Querflöte mit typisch, asiatischen Klängen und virtuosen Tonumspielungen. Im monumentalen Tutti, aber immer transparent und gut strukturiert, spürte man die große Klangfarbenpalette, die das Blasorchester umsetzen kann.

Moderator Thomas Weber kündigte dem Publikum auf charmante Art „In 80 Tagen um die Welt“ an: „Ganz großes Kino, nur leider heute ohne Popcorn!“ Diese spannende Abenteuerreise verwandelten die Tuben zu einem Dampfschiff, das Trompetenregister in einen Indianerangriff und die Posaunen/Hörner zu trötenden Elefanten. Diese hohe Flexibilität im Stilempfinden zeigte das Niveau der 65 Musiker. Strahlende Gesichter der großen und kleinen Konzertbesucher zeigten den Spielern die perfekte Umsetzung und den Unterhaltungswert dieses Werks. Bestätigung für diese Leistung war der lang anhaltende Applaus.

Im zweiten Teil des Konzertabends erzeugten die Ringschnaiter Musiker mit dem „Kaiserwalzer“ Wiener Flair.

Johan de Meij verarbeitete in einem Medley die weltberühmten Melodien vom italienischen Soundtrack-Komponisten Ennio Morricone. Die Schauplätze des Wilden Westens wurden durch dramatische Trompeten, eine präzise Rhythmusgruppe, ein akzentreiches Musizieren in den Hörnern und lyrischen Melodien in den Klarinetten perfekt in Szene gesetzt. Frank Sinatra wurde mit seinen Welthits wie „New York, New York“ und „My Way“ eine Legende. Stefan Schwalgin schuf daraus das Medley „Frank Sinatra Classics“ bei dem das Saxofonregister mit überzeugender Swingstilistik zeigte, was in ihm steckt. Entertainment auf höchstem Niveau bot Simon Beck am Altsaxofon mit seiner solistischen Glanzleistung bei „My Way“.

Mit der Zugabe „Hoch Heidecksburg“ verabschiedeten sich die 65 Musiker mit ihrem Dirigenten.