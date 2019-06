Ringschnaiter Hoffnung auf die Relegation erlischt

Die Hoffnungen des SV Ringschnait, wie im Vorjahr die Landesliga-Relegation bestreiten zu können, sind nach der 2:3-Niederlage und dem gleichzeitigen Sieg des Konkurrenten Gutenzell erloschen. In einer gutklassigen Partie musste der SVR seine Abwehrformation umbauen, der Meister aus Mietingen hatte in der zweiten Halbzeit die zum Sieg und zum Ausbau der eigenen Serie nötigen Körner parat.

Nach einer anfänglichen Abtastphase hatte die Heimelf Chancen durch Joshua Steinmayer und kurz darauf durch Stefan Grell, der eine 1:1-Situation gegen den SVM-Keeper Daniel Osis nicht nutzen konnte. Dem Doublesieger waren keinerlei Anzeichen von vorigen Feierlichkeiten anzumerken, Stefan Glutsch (23.) war nach einem Freistoß von Christian Glaser am kurzen Pfosten im zweiten Anlauf zum 0:1 erfolgreich. Die richtige Reaktion der Gastgeber dauerte nicht lange, Florian Uetz (26.) markierte per Kopf das 1:1. Die nun beste Phase der Heimelf führte nach zwei guten Freistößen von Manuel Münst nicht zum Erfolg, der Meister legte wieder vor. Mathias Tietze (41.) war mit einem noch abgefälschten Schuss aus 25 Metern zum 1:2 erfolgreich. Weniger Glück hatte der Torschütze kurz vor der Halbzeit, als ihm der Ball an die Hand ging, Manuel Münst (45.) verwertete sicher zum 2:2.

Die Partie suchte nach dem Wechsel zunächst nach Höhepunkten. Nach einem Einwurf von Münst, den Martin Sowa knapp verfehlte, kam dann aber der Meister besser in die Partie und erarbeitete sich Vorteile. Christian Glaser (65.) markierte auf Rückpass von Dominik Glaser das 2:3. Stefan Grell scheiterte in der Schlussphase an Mietingens Aushilfstorwart Daniel Osis, auf der Gegenseite verhinderte SVR-Keeper Sebastian Wursthorn gegen den eingewechselten Ben Rodloff Schlimmeres. Am letztlich doch verdienten Sieg des nun seit 15 Spielen unbesiegten SVM gab es am Ende nichts zu rütteln.