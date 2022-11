Ringschnaiter Albverein genießt Berchtesgadener Land

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Ausflug führte die Ortsgruppe Ringschnait ins Berchtesgadener Land. Bereits am Anreisetag fuhren sie auf den Obersalzberg zum Kehlsteinhaus. Mit einem Lift wird man hier in 41 Sekunden 124 Meter höher ins Vestibül gefahren. Auf dem Berg lag bereits Schnee und bei herrlichem Sonnenschein sowie blauem Himmel hatte man eine phantastische Aussicht auf die Alpenlandschaft. Weiter ging dann die Fahrt nach Berchtesgaden, wo die Mitglieder die Altstadt mit den schön bemalten Häusern bewundern konnten. Mit einem vorzüglichen Abendessen und musikalischer Unterhaltung mit einer Ein-Mann-Show klang der Abend aus.

Am zweiten Tag machte sich die Gruppe auf den Weg, das Salzkammergut zu erkunden. Der erste Halt war am Mondsee. Hier besichtigten sie die Basilika und wanderten durch eine alte Lindenallee zum Mondsee und genossen den schönen Ausblick. Die Fahrt ging dann weiter am Attersee, vorbei nach St. Wolfgang. Nach einer kleinen Ortsführung blieb noch Zeit für einen Bummel durch den Ort und einen Spaziergang am Wolfgangsee entlang. Anschließend genossen die Albvereinsmitglieder bei herrlichem Sonnenschein eine Schifffahrt nach St. Gilgen. Am Abend spielte der junge Inhaber des Hotels, Hansi Berger, mit seinem Akkordeon auf und heizte den Leuten mit Musik und Gesang ein. Ein Humorist strapazierte mit seinen Witzen die Lachmuskeln der Gäste und machte den Abend zu einem tollen Erlebnis.

Am nächsten Tag war ein Besuch in Salzburg angesagt, um dort die historischen Plätze der Stadt zu besichtigen. Hier war sehr viel los, weil an diesem Wochenende der Rupertikirtag war. Die ganze Stadt war ein Fest und überall wurde gefeiert. Danach fuhren die Mitglieder zur Besichtigung der Alten Saline nach Bad Reichenhall. Hier handelt es sich um eine der schönsten historischen Salinen der Welt, die auch heute noch mit riesigen Wasserrädern betrieben wird. Anschließend war auch noch Zeit für einen Stadtbummel.

Auf dem Heimweg am Sonntag war der Besuch des Königssees mit einer Schifffahrt nach St. Bartholomä der Höhepunkt. Der Bootsführer spielte das berühmte Trompeten-Echo, das eindrucksvoll von den Felswänden widerhallte. Umgeben von den einzigartigen Alpen hatte man eine herrliche Aussicht auf den Watzman. Einen weiteren Stopp gab es bei der Chiemgau Arena. Alle waren begeistert von dem gelungenen Ausflug und bedankten sich bei dem Organisator Bruno Albinger.