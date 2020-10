Ringschnait und Reinstetten punktgleich

Titelfavorit Ringschnait ist in der Fußball-Bezirksliga beim 0:0 in Eberhardzell erstmals nicht als Sieger vom Platz gegangen. Punktgleich auf dem zweiten Platz reiht sich nun der SV Reinstetten ein, der in Schwendi 1:0 siegte. Im Verfolgerduell gab es zwischen Mittelbuch und Warthausen/Birkenhard ein 2:2. Sulmetingen entschied das Stadtduell gegen Olympia Laupheim II spät mit 3:2 für sich.

SF Schwendi – SV Reinstetten 0:1 (0:0). Die Gäste siegten bei einer Mehrzahl an klaren Chancen unter dem Strich verdient. Tobias Mayr und Adrian Ruf für die Sportfreunde sowie Philipp Kolb und Isaak Athanasiadis für den SVR hatten hochkarätige Chancen. Eine 3:1-Überzahlsituation vergaben die Gäste außerdem vor der Pause leichtfertig. Im zweiten Abschnitt forcierte der SVR das Tempo, bei zwei hochkarätigen Chancen von Kolb stand aber der glänzende SF-Keeper Fabian Ammann im Weg, ein Mal rettete Aluminium. Isaak Athanasiadis (74.) zirkelte einen Freistoß zum 0:1 in den Winkel. Kurz vor Ende lenkte SVR-Keeper Stefan Geiger einen Kopfball von Michael Strobel noch an den Pfosten.

SV Eberhardzell – SV Ringschnait 0:0. Von Beginn an entwickelte sich das erwartete Kampfspiel, es gab wenig spielerische Glanzpunkte. Ringschnaits Manuel Münst vergab in der Anfangsphase eine der wenigen guten Möglichkeiten, sein Abschluss ging knapp neben das Tor. Eine Flanke von Martin Sowa köpfte ein SVE-Verteidiger kurze Zeit später an die Latte des eigenen Gehäuses. Auf der Gegenseite wurde ein Schuss von Simon Bärsauter im letzten Moment zur Ecke geklärt. SVR-Akteur Michael Wiest verzog zum Auftakt der zweiten Halbzeit knapp. Gleich erging es der Heimelf wenige Minuten später. Die Partie verflachte anschließend. Der SVE brachte das gerechte 0:0 auch nach der Roten Karte für Tobias Rehm (85.) über die Zeit.

TSV Kirchberg – SV Baustetten 0:3 (0:2). Die Gastgeber leisteten sich wie in den Partien zuvor zu viele individuelle Fehler. Die bis dahin punktlosen Gäste waren das entschlossenere Team und entführten verdient die Punkte. Cedric Welz (11., 33.) war Nutznießer von zwei unnötigen Ballverlusten der Heimelf, die bei den eigenen Möglichkeiten zu allem Übel dann nicht konsequent war. Der kurz zuvor eingewechselte Fabian Sontheimer (82.) konnte im weitgehend ereignisarmen zweiten Spielabschnitt frei stehend auf 0:3 ausbauen.

FC Mittelbiberach – SV Steinhausen 5:4 (3:2). Die Anzahl der Tore kennzeichnet den Spielverlauf. Beide Mannschaften hatten in der teils hitzigen Partie mit vielen Zweikämpfen, zahlreichen Spielunterbrechungen und Standardsituationen im Defensivbereich nicht ihren besten Tag. Tore: 0:1 Tobias Rothenbacher (17.), 1:1, 5:3 Fabian Zell (21. FE, 59. HE), 2:1 Sebastian Baur (23.), 2:2 Sven Waizenegger (28. FE), 3:2, 4:3 Rainer Reisch (32., 54.), 3:3 Philipp Borner (49.), 5:4 Philipp Borner (62.). Bes. Vork.: Gelb-Rot für Max Kies und Lucas Ries (75., 88., beide FCM), Rote Karte Tobias Rothenbacher (90.+5, SVS).

SV Mittelbuch – SGM Warthausen/Birkenhard 2:2 (1:0). Die Gäste agierten mit viel Tempo und waren die bessere Mannschaft. Die Heimelf konnte dies mit einer guten kämpferischen Leistung ausgleichen. Luca Ruedi (14.) verwandelte einen an Roland Stamler verwirkten Elfmeter zum 1:0. Nach einem guten Angriff über drei Stationen war Max Hellgoth (50.) zum 2:0 erfolgreich. Die Gäste zogen das Tempo nochmals an und kamen durch Felix Groer (66.) aus abseitsverdächtiger Position zum 1:2. Gäste-Routinier Steffen Wagenblast (85.) schloss einen sauberen SGM-Angriff zum 2:2 ab.

SV Schemmerhofen – SV Baltringen 2:1 (1:1). Die Gastgeber waren im gut besuchten Kellerduell die läuferisch etwas stärkere Mannschaft. Fabian Bogenrieder (19.) traf für die Gäste mit einem Freistoß aus 18 Metern in den Torwinkel zum 0:1. Die Heimelf antwortete schnell, als Marc Habrik (27.) nach Vorarbeit von Janosch Müller zum 1:1 einnicken konnte. In der umkämpften, teils sehr hitzigen zweiten Halbzeit, besorgte Jannis Graf (74.) nach einem Durcheinander im Strafraum das 2:1. Bes. Vork.: Gelb-Rot Stefan Korz (74., SVB), Thomas Graf (90., SVS).

SV Sulmetingen – FV Olympia Laupheim II 3:2 (2:2). Das Stadtderby hatte einen turbulenten Auftakt. Sakko Mamady (6.) schoss die Gäste früh zur 0:1-Führung, die Timo Bayer (10.) per Kopf auf Flanke von Ademir Causevic für den immer leicht überlegenen SVS egalisieren konnte. Nach einem Ballverlust des SVS in der Vorwärtsbewegung schob Ismael Demiray (12.) zur neuerlichen Führung für die Olympia II ein. Manuel Pohl (32.) verwertete ein Zuspiel von Bayer zum 2:2. In der mäßigen zweiten Hälfte konnte Ademir Causevic (90.+1) den Freistoß von Heiko Gumper zum umjubelten 3:2 eindrücken.

VfB Gutenzell – BSC Berkheim abgesagt. Staffelleiter Hubert Übelhör setzte die Partie wegen eines positiven Corona-Tests und sieben Verdachtsfällen im Umfeld des VfB ab.