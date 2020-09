Ringschnait und Mittelbuch mit weißer Weste

Aufsteiger SV Mittelbuch hat auch am zweiten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Riß mit einem 2:1-Sieg in Sulmetingen für Gesprächsstoff gesorgt. Titelfavorit Ringschnait setzte sich beim VfB Gutenzell mit 1:0 durch. Die SF Schwendi kamen erneut nicht über ein Remis hinaus. Der SV Steinhausen feierte einen überaus deutlichen 7:1-Sieg gegen den SV Baltringen. Zu ihren ersten Saisonsiegen kamen auch der SV Eberhardzell , der FC Mittelbiberach und der TSV Kirchberg.

SV Baustetten – SV Eberhardzell 0:1 (0:1). Die Gäste waren in der umkämpften aber jederzeit fairen Partie um das eine Tor cleverer als die Heimelf. Die Anfangsphase gehörte den Gastgebern, als Cedric Welz (6.) eine Großchance verpasste und Christian Bucher (25.) nur den Pfosten traf. Die kampfstarken Gäste kamen durch Dennis Nitzke (27.), der ein Kopfballduell gegen den SVB-Keeper für sich entschied, zum spielentscheidenden Treffer. Die Schlussoffensive der Heimelf brachte meist nur lange Bälle, die Gäste konnten ihre Konter nicht sauber ausspielen.

BSC Berkheim – SV Reinstetten 2:2 (1:0). Die gut eingestellte Heimelf sah gegen die spielerisch etwas bessere Gästeelf lange wie der Sieger aus. Die Führung durch Clemens Schmid (6.) verwaltete der BSC gut bis zur Pause und baute diese durch Simon Schmid (60.) sogar auf 2:0 aus. Die Gäste drehten danach auf, spielten aber oft lange Bälle. Trotzdem gelang durch Timo Gaupp (67.) der Anschlusstreffer. Durch einen von Philipp Birk-Braun verursachten Foulelfmeter glich Daniel Jarosch (90.+3) spät aus. Bes. Vork.: Rote Karte Birk-Braun (BSC, 90.+2).

VfB Gutenzell – SV Ringschnait 0:1 (0:0). Der VfB fand gut in die Partie und hielt die favorisierten Gäste eine gute halbe Stunde erfolgreich vom eigenen Tor fern. SVR-Torjäger Manuel Münst wurde zehn Minuten vor der Pause im letzten Moment von Nicolai Bednarski am Torschuss gehindert. Die Gäste kamen stärker aus der Kabine und machten schnell das Tor des Tages, als Patrick Sowa (50.) eine maßgerechte Flanke von Münst volley eindrückte. Die nie aufgebende Heimelf vergab durch Andi Höhn, Mario Schraivogel und Thomas Keller hochkarätige Chancen.

SF Schwendi – SGM Warthausen/Birkenhard 1:1 (0:0). Bis weit in die erste Hälfte fanden die Gastgeber nicht richtig ins Spiel und hatten gegen die auf Konter lauernden Gäste ihre liebe Müh und Not. Nach einem Fehler der SF in der Vorwärtsbewegung besorgte Selin Leicht (47.) nach der Pause das 0:1. Die Heimelf steigerte sich danach sichtlich, der agile Adrian Ruf hatte die beste SF-Möglichkeit. Alexander Mayr (73.) gelang schließlich nach einer Ecke von Felix Koch das verdiente 1:1. Den Sieg der SF verhinderte der starke Gästekeeper gegen SF-Kapitän Koch (84.).

SV Sulmetingen – SV Mittelbuch 1:2 (1:1). Der Aufsteiger kam nicht unverdient zum ersten Auswärtssieg. Die Heimelf bestimmte zunächst die Partie und kam durch Frank Brehm (16.) nach Flanke von Heiko Gumper zum 1:0. Der kämpferisch starke Aufsteiger kam danach zusehends besser in die Partie und fast mit dem Pausenpfiff zum Ausgleich, als Luca Ruedi (45.) einen Freistoß von Steven Voigt einköpfen konnte. Trotz mehr Spielanteilen des SVS hatten die Gäste nach der Pause die besseren Chancen. Luca Ruedi (86.) verwandelte einen abgefälschten Freistoß zum 1:2.

FC Mittelbiberach –Olympia Laupheim II 4:1 (1:0). Daniel Blumenstein (12.) schoss die vom Anpfiff weg wache Heimelf mit einem Schuss ins lange Eck zum 1:0. In der danach ausgeglichenen Partie konnten sich bis zur Pause beide Mannschaften nicht entscheidend durchsetzen. Mit einem Doppelschlag durch Lukas Ries (55.) und Sebastian Baur entschied der FCM die Partie schnell. Robert Stellmacher (78.) verkürzte für die nicht enttäuschenden Gäste per Elfer auf 1:3, mit einem Schlenzer erhöhte Lukas Ries (84.) auf 4:1.

SV Steinhausen – SV Baltringen 7:1 (4:1). Die immer mitspielenden Gäste wurden etwas unter Wert geschlagen. Philipp Borner (4.) per Foulelfmeter und David Freisinger sorgten für eine schnelle 2:0-Führung. Michael Kienle (21.) machte im Nachschuss das 3:0. Erneut David Freisinger (35.) besorgte gegen die hochstehende SVB-Abwehr das 4:0. Noah Blersch (40.) verkürzte für den nie aufsteckenden SVB. Für den rundum überzeugenden SVS erhöhten Max Werner (47.), Markus Rothenbacher (55.) und David Freisinger (63.) auf 7:1.

TSV Kirchberg – SV Schemmerhofen 7:3 (2:1). Die junge Gästeelf trat couragiert auf, hatte aber gegen einen TSV, der seine Chancen konsequent ausnutzte, keine Chance. Den attraktivsten aller sieben TSV-Treffer steuerte Spielertrainer Dominik Breher bei, der einen Freistoß zum 2:1-Halbzeitstand in den Winkel jagte. Tore: 0:1 Marc Habrik (7.), 1:1, 4:1 Daniel Kohler (34., 65.), 2:1, 3:1 Dominik Breher (42., 53.), 4:2, 6:3 Kim Joel Lück (69., 85.), 5:2, 6:2 Alexander Luppold (75., 79.), 7:3 Stefan Luppold (90. FE).