Ringschnait schickt Sulmetingen 5:0 heim

Der SV Ringschnait behielt im Topspiel des Tages in der Fußball-Bezirksliga Riß gegen den SV Sulmetingen mit 5:0 die Oberhand. Der SV Mittelbuch ging nach einem 2:2 in Kirchberg erstmals nicht als Sieger vom Platz. Der SV Reinstetten ist nach einem 4:2-Sieg gegen den VfB Gutenzell ebenso weiter unbesiegt wie die SGM Warthausen/Birkenhard nach ihrem 2:1-Sieg gegen Eberhardzell. Am Tabellenende wartet Schemmerhofen nach einem 0:2 bei Olympia Laupheim II weiterhin auf den ersten Punktgewinn.

SV Reinstetten – VfB Gutenzell 4:2 (1:2). Das rassige und gut besuchte Derby sah einen anfangs präsenteren VfB. Jürgen Hagel (13.) nutze per Kopf einen Freistoß von Timon Kurutjidis zum 0:1. Isaak Athanasiadis (25.) glich trocken zum 1:1 aus. Nach einem verunglückten Torwartabstoß netzte Andreas Höhn (28.) zum 1:2 ein. VfB-Keeper Poser parierte kurz darauf stark gegen Philipp Kolb, auf der Gegenseite traf Thomas Keller nur Aluminium. Keller und Kurutjidis ließen nach der Pause weitere VfB-Chancen aus, ehe Daniel Steinhauser (66.) nach einer Ecke zum 2:2 traf. Michael Wild (77.) stieg bei einer Ecke am höchsten und traf zum 3:2, Isaak Athanasiadis (90.) auf Querpass Wild zum 4:2.

SV Ringschnait – SV Sulmetingen 5:0 (3:0). Die Gäste waren in der ersten Hälfte deutlich stärker als es das Endergebnis besagt. Nach einem abgefangenen Eckball schloss Manuel Münst (5.) ein Solo über das halbe Feld zum 1:0 ab. Manuel Werz und Frank Frommann hatten SVS-Chancen, ehe die abgefälschte Flanke von Michael Wiest (33.) zum 2:0 führte. Nach einer Ecke wuchtete Martin Sowa (41.) per Kopf zum 3:0 ein. Manuel Münst (51.) nutzte einen zu kurzen Rückpass zum 4:0, das Tor des Tages gelang Martin Kuhl (51.) mit einem 20-Meter-Schuss unter die Querlat-te. Die unter Wert geschlagenen Gäste resignierten danach etwas.

TSV Kirchberg – SV Mittelbuch 2:2 (0:1). Im Waldstadion gab es am Ende eine leistungsgerechte Punkteteilung. Die Gäste nutzten durch Michael Lämmle (23.) einen Aussetzer des TSV-Keepers zum 0:1. Als die Abwehr der Heimelf nach der Pause ein weiteres Gastgeschenk verteilte, das Steven Voigt (55.) zu nutzen wusste, schien der Aufsteiger auf dem Weg zum fünften Sieg. Spielertrainer Daniel Kohler (63.) war aber nach einem Abpraller zum 1:2 erfolgreich und Alexander Luppold (72.) nach Vorarbeit von Tobias Knoll zum 2:2. Bes. Vork.: Rote Karte Roque Garcia Walcher (TSV, 74.).

BSC Berkheim – FC Mittelbiberach 1:1 (1:1). Der BSC zeigte sich von der Pleite der Vorwoche sehr gut erholt und konnte vor allem in der Defensivarbeit gut gefallen. Die Mittelbiberacher Gäste hatten spielerisch leichte Vorteile, Daniel Blumenstein (38.) schlenzte nach einem guten Angriff zum 0:1 ein. Die Heimelf hatte noch vor der Halbzeit die richtige Antwort parat, als Heiko Notz (44.) nach einer Ecke von Markus Bufler zum 1:1 einnetzte. Die in der zweiten Halbzeit durchgehend ausgeglichene Partie hatte mit Niko Alexas aus Tettnang einen guten Schiedsrichter.

SV Baltringen – SF Schwendi 2:2 (1:2). Die Heimelf trat gegen die favorisierten Gäste mit einer defensiven Spielausrichtung an. Trotzdem gelang Christian Ehe (3.) nach einem Freistoß am langen Pfosten das frühe 0:1. Alexander Mayr (27.) legte mit einem verwandelten Elfmeter zum 0:2 nach, weitere Chancen bis zur Pause ließen die Gäste liegen. Nach guter Flanke von Daniel Gründler verkürzte Manuel Beck (45.+4) freistehend per Kopf auf 1:2. Nach einer Kopfballverlängerung von Joshua Eiberle glich Thomas Heilborn (63.) zum 2:2 aus.

Olympia Laupheim II – SV Schemmerhofen 2:0 (1:0). Die Einheimischen hatten mehr Ballbesitz und über große Strecken somit auch die Spielkontrolle. Der Aufsteiger versuchte über schnelle Konter sein Glück, ließ im Abschluss aber einiges offen. Patrick Hanisch (42.) verwandelte einen an Lukas Engel verwirkten Foulelfmeter zum 1:0. Gästekeeper Sascha Löscher (43.) sah die Rote Karte, in Unterzahl konnte der Aufsteiger die Heimelf nach der Pause nicht entscheidend in Gefahr bringen. Nach guter Vorarbeit von Erdem Erbektas machte Patrick Hanisch (90.+1) mit seinem 2:0 den Deckel endgültig zu.

SGM Warthausen/Birkenhard – SV Eberhardzell 2:1 (1:1). Die Gäste waren wie erwartet ein starker und sehr unbequemer Gegner. Simon Bärsauter (17.) gelang nach guter Vorarbeit von Raphael Frech auf dem rechten Flügel das 0:1. Nach ersten vergebenen Chancen der SGM war Jochen Hauler (40.) dann nach einer Ecke von Selin Leicht per Kopf zum 1:1 erfolgreich. In der ausgeglichenen zweiten Hälfte jagte dann wiederum Jochen Hauler (70.) nach einem Freistoß die Kugel zum 2:1 unter die Querlatte. Felix Unterfrauner für den SVE und Hauler hatten noch gute Möglichkeiten zur Resultatsverbesserung.

SV Steinhausen – SV Baustetten abgesagt. Drei Stunden vor dem Anpfiff meldeten die Gäste einen positiven Corona-Test im Umfeld eines Akteurs. Staffelleiter Hubert Übelhör setzte die Partie in Absprache mit dem WFV ab.