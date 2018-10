Ringschnait muss gegen Dettingen liefern

Das Führungstrio der Fußball-Bezirksliga Riß tritt am Sonntag, 21. Oktober, geschlossen auswärts an. Tabellenführer SV Mietingen muss zum Sechsten SV Sulmetingen, den Zweiten Gutenzell muss man beim TSV Ummendorf favorisieren. Olympia Laupheim II muss im Derby gegen Baltringen Farbe bekennen wie auch der SV Ringschnait gegen den SV Dettingen. Bereits um 11 Uhr hat der Fünfte Schwendi den Dritten SV Baustetten zu Gast, alle anderen Spiele beginnen um 15 Uhr.

Beim Fünften SF Schwendi hatte man am spielfreien Vorsonntag Gelegenheit, den kommenden Gegner SV Baustetten in Augenschein zu nehmen. Ausgeschlafen sollten die SF nicht nur wegen des bereits um 11 Uhr ertönenden Anpfiffs sein, sondern hauptsächlich wegen des nach wie vor stark auftrumpfenden Aufsteigers. Der steckte in seinen letzten beiden siegreichen Partien auch den verletzungsbedingen Ausfall von Spielertrainer Christian Endler weg und ist seit drei Partien ohne Gegentor. Schon allein daher sieht man beim Dritten keinen Grund, an der taktischen Ausrichtung, die bisher sieben Siege einbrachte, etwas zu ändern.

Den knapp verpassten Auswärtssieg in Dettingen hätte der SV Sulmetingen im Vorfeld der Partie gegen Tabellenführer SV Mietingen gut gebrauchen können. Im Duell der besten Abwehrreihe gegen die beste Offensivabteilung der Liga muss sich nun der wieder spielberechtigte SVS-Spielertrainer Heiko Gumper einen Plan zurechtlegen, wie der Lokomotive der Liga beizukommen ist. Dies gelang in den vergangenen neun Spielen nur Baltringen, die restlichen acht Partien entschied der SVM für sich. Torjäger Robin Ertle erzielte bisher mit 15 Treffern alleine genau so viele Treffer wie der SVS, am letzten Spieltag trugen sich aber gleich fünf verschiedene Akteure in die Torschützenliste ein.

Nur graue Theorie

Gutes Personal und gute spielerische Substanz bringen im Regelfall reichlich Punkte. Für den FV Olympia Laupheim II war dies zuletzt nur graue Theorie, in den letzten acht Partien setzte es sechs Niederlagen, vier davon auf eigenem Platz. Im Lokalderby gegen den Tabellensiebten SV Baltringen soll dieser Negativlauf endlich gestoppt werden. Die Gäste treten die zehnminütige Anfahrt mit einer klar ansteigenden Formkurve und dem Rückenwind von vier Siegen aus den letzten fünf Partien an. Im Falle des anvisierten sechsten Saisonsiegs hätte die Freudenmann-Truppe dann auch bis auf Weiteres den Anschluss an das erste Tabellendrittel geschafft.

Nach zuvor sechs Remis in Folge ging der TSV Kirchberg am Vorsonntag dem Tabellenführer mit 1:5 ins Netz. Diese Niederlage wäre dann aber ganz schnell abgehakt, wenn der TSV nun gegen den SV Eberhardzell den zweiten Heimsieg der Saison folgen lassen würde. Einen Sieg vor eigenem Publikum gab es zuletzt am zweiten Spieltag. Exakt genau so lang liegt der bisher einzige Auswärtssieg der Gäste zurück, die ihre Ergebniskrise zwischen dem vierten und achten Spieltag aber mit sieben Punkten aus den letzten drei Heimpartien korrigieren konnten. Der SVE strebt auf schnellstem Weg die 20-Punkte-Marke an, mit einem Sieg im Illertal wäre man diesem Zwischenziel sehr nah.

Aufsteiger TSV Ummendorf kämpft, ackert und lässt in seinen teilweise auch spielerisch guten Partien nichts unversucht, was bleibt sind sechs Niederlagen aus den letzten sieben Partien. Tabellarisch gesehen herrscht beim TSV Alarmstufe Dunkelgelb, gegen den VfB Gutenzell will man trotzdem endlich wieder punkten. Zehn Zähler aus den letzten vier Partien ließen den Gast auf Platz zwei klettern, beim Vorletzten sollen nach den Vorstellungen von Coach Riedmüller weitere folgen. Obwohl der letzte Punktspielvergleich mit dem TSV sehr lange zurückliegt, ist der Spielort Ummendorf für den VfB dennoch ein gutes Pflaster: Im Mai 2016 feierte man dort den Bezirkspokalsieg.

Zwei Niederlagen innerhalb einer Woche – mit dieser für ihn sehr ungewöhnlichen Situation muss der auf Platz vier abgerutschte SV Ringschnait umgehen. Ausgerechnet jetzt taucht im Dürnach-Stadion auch noch der SV Dettingen auf, gegen den es in den letzten drei Partien nichts zu erben gab. Der SVR braucht dringend ein Ende dieser schwarzen Serie. Die Gäste konnten in ihren letzten Partien aus einer Vielzahl von Torchancen nicht richtig Kapital schlagen und finden sich deshalb auch im grauen Mittelfeld der Tabelle wieder. Dennoch will man im ersten von zwei aufeinanderfolgenden Spielen gegen Umlach-Teams unbedingt punkten.

Der Zick-Zack-Kurs des SV Steinhausen geht weiter. Einem Heimsieg folgte in den letzten vier Partien jeweils eine knappe Auswärtsniederlage. Schenkt man dem Gesetz dieser Serie Glauben, hat der Zehnte nun gegen die TSG Achstetten beste Karten auf den sechsten Sieg. Coach Dietmar Mang dürfte jedoch kaum entgangen sein, dass sich der Gast nach zwei gegentorlosen Siegen in Folge klar im Aufwind befindet. Für die anvisierte Verlängerung dieser kleinen Serie wird man wohl das zuletzt angewandte Erfolgsmodell wählen: Konter über die jungen und schnellen Offensivspieler der TSG. Weiter fehlen wird Routinier Benjamin Speidel.