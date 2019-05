Ringschnait mischt wieder voll mit

Der SV Ringschnait hat im Rennen um Platz zwei wieder gute Karten. Der Tabellendritte hat auf eigenem Platz den Tabellenzweiten VfB Gutenzell mit 3:0 besiegt und den Abstand somit auf einen Punkt verkürzt. Für den SVR war es der dritte Sieg in Folge, die Gäste dagegen bezogen ihre zweite Auswärtsniederlage am Stück. In der guten, aber nicht hochklassigen Partie markierte SVR-Torjäger Manuel Münst seinen 32. Saisontreffer.

Die Gäste mussten nach einem freitäglichen Verkehrsunfall auf Torwart Benny Poser und Michael Poser verzichten. Die Partie begann mit einer kleinen Serie von Eckbällen, die aber für VfB-Keeper Rainer Mayerhofer keine Gefahr brachten. Die leicht überlegene Heimelf hatte erste Möglichkeiten bei einer Volleyabnahme von Manuel Münst, der gut freigespielte Florian Uetz verzog aus aussichtsreicher Position. Die erste hochkarätige Chance der Partie gehörte aber dem Gast, die SVR-Abwehr kratzte einen wuchtigen Kopfball von Jürgen Hagel (26.) von der Linie. Zwei Minuten später führte eine ähnliche Situation zum Führungstreffer für die Heimelf. Nach Eckball von Simon Boscher (28.) köpfte Manuel Schlichthärle (28.) unbedrängt zum 1:0 ein. Joshua Steinmayer brachte eine Hereingabe von Patrick Sowa nicht unter, auf der Gegenseite blieb ein Flugkopfball von Mario Schraivogel vor der Torlinie hängen.

Die Gäste kamen mit deutlich mehr Elan aus der Pause und hatten Pech, als der eingewechselte Timon Kurutjidis nur den Pfosten traf und Andreas Höhn den Nachschuss von Matthias Wiest per Kopf über die Latte setzte. Kurutjidis hatte nach Rückpass von Wiest eine weitere VfB-Möglichkeit. Die Heimelf setzte in dieser Phase nur vereinzelte Konter, einer davon saß aber. Manuel Münst (71.) traf nach einem Dribbling quer zur Strafraumgrenze zum 2:0, kurz zuvor war der Torjäger noch an Mayerhofer gescheitert. Die Schlussphase gehörte dann wieder den Gastgebern, nach guter Vorarbeit des eingewechselten Martin Sowa traf Stefan Grell (82.) zum etwas zu hoch ausgefallenen 3:0.