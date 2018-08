Ringschnait löst Eberhardzell vorn ab

Am vierten Spieltag hat es in der Fußball-Bezirksliga Riß eine Wachablösung an der Spitze gegeben. Der SV Ringschnait kam durch einen eigenen 2:0-Sieg gegen Steinhausen und der samstäglichen 0:3-Niederlage von Eberhardzell in Gutenzell zur Tabellenführung. Für den TSV Ummendorf gab es gegen den SV Reinstetten den ersten Saisonsieg zu bejubeln, auch die SF Schwendi punkteten beim 5:1 gegen Achstetten erstmals dreifach. Im Lokalderby in Sulmetingen gab es ein 1:1.

SV Ringschnait – SV Steinhausen 2:0 (1:0). Die Gäste aus Steinhausen waren der erwartet schwere Gegner, die Gastgeber siegten aber verdient. Beide Mannschaften boten bis Mitte der ersten Hälfte einen offenen Schlagabtausch, der SVR erhöhte aber zusehends den Druck. Nach guter Flanke von Joshua Steinmayer erzielte Anthony Procopio (33.) mit seinem zweiten Saisontreffer das 1:0. Die Gäste waren durch schnell vorgetragenen Konter während der vollen Spielzeit brandgefährlich, der SVR hatte aber durch Procopio und Julian Kloos Möglichkeiten zum 2:0. In der 85. Minute musste die Heimelf zwei Mal auf der Linie retten. Nach gutem Zuspiel von Manuel Münst machte dann Julian Kloos (87.) mit dem 2:0 alles klar.

SV Dettingen – SV Mietingen 1:6 (0:5). Die im ersten Durchgang in allen Belangen besseren Gäste hatten einen Auftakt nach Maß. Robin Ertle (3.,6.) erzielte zunächst mit einem 18-Meter-Schuss das 0:1 und verwandelte dann einen an Christian Glaser verwirkten Elfer zum 0:2. Tobias Walker (20.) hatte für den SVD eine Großchance, der Rest gehörte bis zur Pause dem SVM. Roland Mayer (27.) nutzte eine Kopfballvorlage von Ertle zum 0:3, Tobias Füller (36.) besorgte mit sehenswerter Volleyabnahme das 0:4. Christian Glaser (40.) nutzte einen Abwehrfehler zum 0:5. Die Gäste nahmen nach dem 0:6 durch Roland Mayer (47.) den Fuß vom Gas, der SVD kam besser ins Spiel und durch Steffen Zott (74.) noch zum 1:6.

SV Baustetten – SV Baltringen 2:1 (0:0). Für die ohne Spielertainer Josip Roncevic angetretenen Gastgeber rettete Keeper Onur Baran bei einer Großchance der Gäste (20.), Florian Steinle hatte per Kopf für den SVB eine Chance. Ansonsten spielte sich in Halbzeit eins viel zwischen den Strafräumen ab. Die Heimelf hatte nach der Pause mehr Zug im Spiel und kam zum 1:0, als der drei Minuten zuvor eingewechselte Felix Beulig (60.) auf Vorarbeit des ebenfalls eingewechselten Tobias Spähn traf. Fünf Minuten zuvor vergaben die Gäste einen Elfmeter. Wiederum Felix Beulig (77.) markierte nach einer Ballstafette über Schwarzmann und Steinle das 2:0. Die Gäste kamen durch einen an Ilyas Aksit verursachten Elfmeter nur noch zum 2:1 durch Furkan Cebici (87.).

TSV Ummendorf – SV Reinstetten 3:1 (1:0). Die Gastgeber waren über 90 Minuten hinweg die laufstärkere und spieltechnisch bessere Mannschaft und kamen verdient zum ersten Saisonsieg. Auch ohne den verletzten Torjäger Matthias Hatzing kam der TSV zu vielen Chancen und gut herausgespielten Toren. Christian Herth (25.) schloss einen sauberen Angriff über die Außenposition sicher zur 1:0-Pausenführung ab. Auch dem 2:0 von Erik Sommer (61.) ging ein gelungener Spielzug und ein guter Rückpass voraus. Nach einem Alleingang und sauberem Doppelpass machte Manuel Buschmann (75.) das 3:0. Die insgesamt harmlosen Gäste schafften durch einen von Marco Matzkat (88.) verwandelten Elfer noch das 3:1.

SV Sulmetingen – Olympia Laupheim II 1:1 (1:0). Zwei unterschiedliche Halbzeiten sahen die Zuschauer beim Derby. In der gutklassigen ersten Hälfte mit guten Spielzügen beider Teams erzielte Frank Brehm (26.) auf Vorarbeit von Marco Hagel das 1:0. Ein Treffer von Timo Bayer (35.) fand wegen Abseits keine Anerkennung, auf der Gegenseite rettete Spielertrainer Heiko Gumper in letzter Sekunde, der agile Altun Cekin scheiterte zwei Mal. Die spielstarken Gäste drängten nach der Pause und kamen durch Julian Fischbach (56.) zum 1:1. Olympia II war auch in der Folge überlegen, SVS-Keeper Christoph Werz parierte aber einen Elfmeter von Nikolaos Liolios. Danach war die Luft aus der Partie. Bes. Vork.: Gelb-Rot Timo Bayer (SVS, 85.).

SF Schwendi – TSG Achstetten 5:1 (1:0). Die SF boten einen insgesamt überzeugenden Auftritt und siegten verdient. Die Heimelf hatte in der Anfangsphase durch Benjamin Friedrich und Tobias Mayr Möglichkeiten, die Gäste durch Christian Sameisla und Daniel Krug. Nach einem Freistoß von Felix Koch machte Benjamin Friedrich (29.) das 1:0, die Gäste hatten Pech mit einem Pfostenschuss. Adrian Matits (48.) mit einem platzierten 28-Meter-Schuss und Tobias Mayr (52.) nach einem Freistoß von Nico Kölle machten das vorentscheidende 3:0 perfekt. Christian Sameisla (60.) traf ansatzlos aus 30 Metern zum 3:1, ehe Tobias Mayer (74.) nach Vorarbeit von Serkan Tokmak und Ekrem Sekerci (90. +2) per Kopf auf 5:1 erhöhten.