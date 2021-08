Ringschnait ist wieder der große Favorit

Die erste Saisonpartie – SV Ringschnait gegen den FC Mittelbiberach (2:0) – ist schon gespielt. Nun öffnet die Fußball-Bezirksliga Riß auch für die restlichen Mannschaften wieder die Pforten. Wer wird Meister? Diese spannende Frage lässt sich zu 100 Prozent erst nach einer hoffentlich störungsfreien Saison beantworten. Bei der traditionellen SZ-Umfrage, bei der Mehrfachnennungen möglich waren, wurde der SV Ringschnait elfmal als Titelfavorit genannt, den SV Reinstetten haben sieben Vereine auf der Rechnung. Der SGM Warthausen/Birkenhard trauen drei Vereine den Titel zu, der SV Steinhausen erhielt zwei Nennungen.

Orientiert haben sich die Vereinsvertreter bei ihren Meisterschaftstipps wohl weitgehend am aktuellen Tabellenbild des im vergangenen Oktober coronabedingten Saisonabbruchs. Seinerzeit lag aber der SV Reinstetten ganz vorn, gefolgt vom SV Ringschnait, der SGM Warthausen/Birkenhard und dem starken Aufsteiger SV Mittelbuch.

Nicht weiter überrascht

Beim SV Ringschnait ist man wohl nicht weiter überrascht über die zugeschanzte Favoritenrolle. Dies war schon in den Vorjahren so, der große Wurf blieb dem SVR aber durch zwei abgebrochene Spielzeiten verwehrt. Im Offensivbereich hat man allerdings den Abgang von Stefan Grell zu verkraften, junge und ehrgeizige Spieler drängen aber nach. Der Titel wird wohl nur über die Maier-Truppe führen.

Diesen Anspruch hat aber auch der SV Reinstetten, der schon in der annullierten Vorsaison seine Möglichkeiten deutlich auf den Platz brachte. Mit beinahe identischem Kader, aber mit Thomas Lemke als neuem Trainer, will man ähnlich guten Fußball spielen. „Vorne mitspielen“ heißt die Losung, die Favoritenrolle schiebt man aber dem SV Ringschnait zu.

Klarere Ansage

Eine klarere Ansage kommt von der SGM Warthausen/Birkenhard. Platz eins bis drei soll es nach eigenen Angaben werden. Ganz unbegründet sind diese hohen Ansprüche indes nicht. Die SGM hat sich von Saison zu Saison fußballerisch und auch tabellarisch gesteigert, verfügt über ein eingespieltes Trainer-Duo und einen jetzt quantitativ und auch qualitativ nochmals verbesserten Kader.

Eine Premiere der ganz besonderen Art darf dagegen der SV Steinhausen feiern. Erstmals in der nun neunjährigen Bezirksliga-Zugehörigkeit erscheint der SVS auf den Tippzetteln der Konkurrenz. Die Vereinsführung hält sich mit einem angestrebten Mittelfeldplatz bedeckt. Neu-Trainer Bernd Fähnrich, einige Zugänge, darunter der landes- und verbandsligaerprobte Patrick Fähnrich versprechen frischen Wind beim SVS.

Bescheidenes Saisonziel

Zu den positivsten Erscheinungen der sehr kurzen Vorsaison zählte zweifellos der SV Mittelbuch. Der Aufsteiger holte in den neun gespielten Partien fünf sauber herausgespielte Siege, leer ging man lediglich im Derby gegen Ringschnait aus. Dahin vergibt man auch die Favoritenrolle, das eigene, wohl etwas zu bescheidene Saisonziel lautet Klassenenerhalt.

Heiko Gumper geht in seine achte Saison als Spieltrainer beim SV Sulmetingen. In diesem Zeitraum war der SVS fast regelmäßig auf der Favoritenliste zu finden, im Vorfeld dieser Saison aber nicht. Den sonst unveränderten Kader ergänzt Rückkehrer Fabian Arb, aus dem schwarz-gelben Lager kommt eine klare Kampfansage. Das Bezirksliga-Urgestein will wieder vorne mitmischen.

Messlatte liegt erneut hoch

Auch die SF Schwendi zählten in den Vorjahren immer zu den Verdächtigen auf einen Spitzenplatz, die Konkurrenz hat die SF nun aber nicht auf dem Zettel. Dem neuen Trainer Georg Depperschmidt dürfte dies nicht ganz ungelegen kommen, intern legt man aber die Messlatte erneut hoch. Mit dem bisherigen Stammpersonal und mehreren Zugängen traut man sich zu, vorne mitzuspielen.

Beim SV Baustetten orientiert man sich beim Saisonziel weitgehend an den Platzierungen aus den vergangenen Jahren, in denen man regelmäßig einen einstelligen Platz am Saisonende oder bei Abbruch der Spielzeit inne hatte. Der sonst unveränderte Kader wird aufgefrischt durch zwei Zugänge, bei einem guten Lauf kann dem SVB aber durchaus auch etwas mehr zugetraut werden.

Ausreichend spielerische Substanz

In einstellige Tabellenregionen zieht es auch den FC Mittelbiberach, bei dem Marcin Zukowski nun in die bereits siebte Saison als Trainer geht. Beim Saisonabbruch im vergangenen Oktober stand der FCM sogar auf Platz fünf, drei Abgängen stehen fünf Zugänge gegenüber. Die spielerische Substanz dürfte ausreichend für das angestrebte Saisonziel sein.

Dem VfB Gutenzell halten alle Akteure die Stange, fünf Zugänge, darunter der Rückkehrer Yanick Schraivogel, erhöhen klar die Optionen für den Coach Marcel Übelhör. Wie oft der frühere VfB-Goalgetter berufsbedingt auflaufen kann, wird sich weisen. Das Thema Abstiegskampf will man beim VfB erst gar nicht aufkeimen lassen, man baut auch auf die durchaus vorhandene Heimstärke.

Der FV Olympia Laupheim II war in der annullierten Vorsaison auf einem guten Weg, nun hat sich das Personal-Karussell wieder einmal kräftig gedreht. Neben dem neuen Trainerduo Tzafer Moustafa und Ufuk Aras haben sich Olympia II vorwiegend junge Spieler angeschlossen, die nun zu einer schlagkräftigen Mannschaft geformt werden sollen. Beim 1:6 im Pokal gegen Baustetten war man noch weit davon entfernt.

Klare Ziele

Klare Ziele formuliert man beim SV Schemmerhofen mit einem einstelligen Tabellenplatz. Obwohl man in der Vorsaison in den neun gespielten Partien oft noch Lehrgeld zahlen musste, traut man sich diesen Schritt zu. Das Trainerduo Oliver Seifert/Andreas Ludwig kann auf einen großen Kader mit jungen und erfahrenen Spielern zurückgreifen, allerdings hat der SVS ein überaus schweres Auftaktprogramm zu bestreiten.

Beim SV Eberhardzell baut man auch weiterhin auf Trainer Franz Kaiser, den eigenen Nachwuchs und nicht zuletzt auch auf die Rückkehr des lange verletzten Leistungsträgers Tobias Rehm. Wenn dann noch der Toptorjäger früherer Jahre, Matthias Rehm, die Ladehemmung aus der Vorsaison ablegen kann, sollte der anvisierte Klassenerhalt realisierbar sein.

Beim BSC Berkheim tritt der ehemalige Landes- und Regionalliga-Fußballer Christoph Mangler als Spielertrainer in die Fußstapfen von Philipp Birk-Braun. Ansonsten sind alle Schlüsselspieler weiterhin dabei. Beim BSC hätte man gern mal eine stressfreie Saison ohne Klassenverbleibssorgen. Innerlich richtet man sich aber wieder auf den Abstiegskampf ein.

Die Mittel sind da

Auch beim anderen Illertalverein TSV Kirchberg befasst man sich gedanklich mit dem Kampf um den Klassenerhalt. In der kurzen Vorsaison kam der TSV überhaupt nicht zurecht und kam nur zu einem Sieg. Es gab aber schon Zeiten, da hatten die Blau-Weißen frühzeitig nichts mit dem Abstieg zu tun. Die Mittel dazu hat die Mannschaft um die beiden Spielertrainer Daniel Kohler und Dominik Breher.

Vom SV Baltringen kommt die klare Botschaft, dass man auch über die kommende Saison hinaus Bezirksliga spielen will. Entscheidend helfen dabei soll das erfahrene Trainerduo Sven Biberacher und Christian Endler, das vom TSV Wain den Weg nach Baltringen fand. Den ersten Fixpunkt der Saison sieht man in der Auftaktpartie gegen den BSC Berkheim.