Ringschnait hält Sulmetingen auf Distanz

Der FV Biberach ist in der Fußball-Bezirksliga Riß beim SV Steinhausen zum elften Auswärtssieg gekommen. Ringschnait hat nach dem 1:1 im Spitzenspiel in Sulmetingen im Kampf um Platz zwei gute Karten. Im Tabellenkeller kamen Schwendi und Wain gegen Baltringen und Laupheim II zu Siegen. Gutenzell dagegen bezog gegen Dettingen die dritte Niederlage in Serie. Einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf landete Kirchberg beim 3:2 über Rot/Rot.

SV Steinhausen – FV Biberach 0:2 (0:0). Der Tabellenführer hatte mehr Ballbesitz und auch die Spielkontrolle, die Gastgeber versuchten über Konter zum Erfolg zu kommen. Auch wenn die spielentscheidenden Tore erst in der Schlussphase fielen, gab es am verdienten Gästesieg nichts zu deuteln. SVS-Keeper Simon Gerner parierte in Halbzeit eins einen Schuss aus dem Lattenkreuz, bei der besten Chance der Heimelf brachte Sven Waizenegger das Leder aus spitzem Winkel nicht unter. Kubilay Yesilöz (83.) besorgte per Kopf das 0:1, Simon Macht (90.) ebenfalls per Kopfball nach einem Eckball das 0:2.

SV Sulmetingen – SV Ringschnait 1:1 (0:1). Die Gastgeber hatten in der ersten Hälfte gegen den früh attackierenden SVR Probleme im Spielaufbau. Heiko Gumper (12.) rettete für seinen bereits geschlagenen Keeper auf der Linie, für den SVS traf Frank Brehm (15.) nur die Latte. Stefan Grell (26.) schob nach Vorarbeit von Manuel Münst zum 0:1 ein. Bei der Heimelf agierte Spielertrainer Gumper nach der Pause im Mittelfeld, Frank Fromann (62.) konnte die Vorarbeit von Marcel Karremann zum 1:1 nutzen. Die Heimelf hatte in der Schlussphase klare Vorteile, die Gäste ihrerseits aber noch zwei gute Chancen.

SV Reinstetten – SV Eberhardzell 2:1 (0:1). Die Gäste waren über eine Stunde lang das bessere Team und gingen trotzdem als Verlierer vom Platz. Dennis Nitzke (20.) brachte die Gäste mit einem Distanzschuss in Führung, weitere Chancen ließ der Gast bis zur Pause liegen. Die Heimelf agierte lange Zeit mit langen Bällen, die meist eine sichere Beute der Gästeabwehr waren. Eine Einzelaktion von Isaak Athanasiadis (73.) brachte das 1:1, Marcel Rau (80.) war per Volleyabnahme nach einem Eckball zum 2:1 erfolgreich. In der Schlussminute traf der mitaufgerückte Zeller Torwart Patrick Lerch nur die Latte.

VfB Gutenzell – SV Dettingen 1:4 (0:3). Bei den Gastgebern lief wie in den beiden Spielen zuvor so gut wie nichts zusammen. Jörg Redle (12.) markierte nach einem guten Antritt per Flachschuss das 0:1. Die Gäste kombinierten danach flüssig, Paolo Santoro (41., 45.) bekam vom in abseitsverdächtiger Position stehenden Marcus Hermann den Querpass zum 0:2 und fast mit dem Pausenpfiff die Quervorlage von Steffen Zott zum 0:3. Höhepunkt der Partie war das Tor von Jörg Redle (76.) zum 0:4, der aus 30 Metern die Kugel in den Winkel jagte. Nicolai Bednarski (90.) sorgte mit einem platzierten Schuss für das 1:4.

FV Olympia Laupheim II – TSV Wain 0:2 (0:2). Für die mit etlichen A-Jugendlichen angetretenen Gastgeber war das frühe 0:1 durch ein unglückliches Eigentor (3.) nach einem Eckball Gift. Die Gäste nutzten die Verunsicherung der Heimelf schnell weiter aus, als Sven Manz (15.) mit einem satten Schuss ins lange Ecke nach Vorarbeit von Nikolaos Liolios das 0:2 besorgte. Bis zur Pause hatte der Aufsteiger weitere gute Möglichkeiten. Die Gastgeber hatten nach dem Seitenwechsel zwar mehr Zugriff in die Partie, die Gäste ließen aber keine größeren Chancen mehr zu.

SV Alberweiler – BSC Berkheim 3:1 (2:0). Der Spielverlauf war nicht ganz so klar, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Nach guter Vorarbeit von Claudio Sortino machte Matthias Hertenberger (12.) das 1:0. Kai Guggenmoser (38.) erhöhte mit einem direkt verwandelten Freistoß auf 2:0. Die Gäste waren durch Konter über die beiden Stürmer Bufler und Schlander immer gefährlich. Stefan Graf (55.) besorgte mit einem 25-Meter-Schuss das 3:0. Die nie aufsteckenden Gäste kamen noch zum 3:1, als Mike Schlander (81.) einen Konter mit einer Volleyabnahme in den Winkel abschloss.

SF Schwendi – SV Baltringen 2:0 (1:0). Die Gastgeber kamen aufgrund eines klaren Chancenplus zu einem verdienten Sieg. Christian Ehe scheiterte in der Anfangsphase zunächst mit einem Schlenzer am guten Gästekeeper Julian Eiberle. Nach einer scharfen Hereingabe von Tobias Mayr staubte Serkan Tokmak (26.) zum 1:0 ab. Die Gäste hatten vor der Pause ihre beste Phase, jedoch ohne entscheidenden Zug zum Tor. Tokmak traf nach einem Freistoß von Koch nur die Oberkante der Latte. Nach einem guten Spielzug der SF markierte Michael Marquardt (90.) mit einem trockenen Flachschuss das 2:0.

TSV Kirchberg – TSV Rot/Rot 3:2 (1:1). Beide Teams kämpften in der packenden Partie um jeden Meter Boden. Die Roter Gäste hatten den besseren Start, als Benjamin Friedrich (14.) einen scharfen Schuss von Florian Jägg zum 0:1 abfälschte. Für die Heimelf scheiterte Dennis Raible zweimal freistehend an Rots Keeper Manuel Herrmann, ehe der gut freigespielte Daniel Kohler (45.) zum 1:1 traf. Die Gastgeber kamen gut aus der Kabine, Daniel Kohler traf nach starkem Pass von Alexander Luppold (58.) zum 2:1. Die Gäste glichen durch einen verdeckten Schuss von Lukas Jägg (70.) wieder aus, ehe Philipp Lang (84.) nach Flanke Luppold zum 3:2 einköpfen konnte.