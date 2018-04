Ringschnait genügt Remis für Platz zwei

Der SV Ringschnait ist nach einem 2:2 in Rot/Rot neuer Tabellenzweiter der Fußball-Bezirksliga Riß. In der unteren Tabellenhälfte kam der VfB Gutenzell bei 2:1 gegen Alberweiler zum dritten Sieg in Serie. Der SV Eberhardzell schickte den BSC Berkheim mit 6:0 nach Hause und wohl auch in die Kreisliga A zurück. Im Lokalderby in Wain kamen die SF Schwendi zu einem 2:1-Sieg. Auch für Aufsteiger Wain sind die Chancen auf den Klassenerhalt deutlich gesunken.

SV Dettingen – SV Baltringen 2:0 (0:0). Die Gastgeber hatten durch Jörg Redle (4.) und Jochen Kern (8.) nach einem starken Solo zwei hochkarätige Möglichkeiten. Für die Gäste hatte Thomas Heilborn (15.) mit einem Schlenzer aus 20 Metern kein Abschlussglück. Die Heimelf war optisch überlegen, kombinierte bis zum Strafraum auch sehr ansehnlich, der letzte Pass kam aber bis zur Pause oft nicht an. Die Gäste hatten direkt nach dem Wechsel durch Sebastian Arendt ihre beste Möglichkeit. Im Anschluss war der SVD das dominierende Team. Als Gästekeeper Julian Eiberle einen Freistoß von Steffen Zott nicht festhalten konnte, staubte Jochen Kern (64.) zum 1:0 ab. Ein etwas zweifelhafter Foulelfmeter brachte das insgesamt gesehen aber hochverdiente 2:0 durch Marcus Hermann (68.).

VfB Gutenzell – SV Alberweiler 2:1 (0:0). In der von beiden Mannschaften mit viel Einsatz geführten Partie hatte der VfB das bessere Ende für sich. In der weitgehend ausgeglichenen Partie hatten die Gäste zunächst Pech, als VfB-Keeper Benjamin Poser einen von Timo Bailer an den Pfosten gesetzten Freistoß im Nachfassen parieren konnte. Für den VfB hatte Marvin Honisch nach 22 Minuten eine Doppelchance. Die Gäste kamen zielstrebiger aus der Kabine und hatten zweimal die Chance zur Führung. Die gelang Daniel Grimm (58.) nach einem Eckball. Jürgen Hagel (65., 77.) brachte nach einem Eckball im Nachsetzen den VfB zum 1:1 und mit einem an Patrick Schmid verursachten Foulelfmeter zum 2:1.

TSV Wain – SF Schwendi 1:2 (0:0). Das gut besuchte Derby wurde mit hohem Tempo geführt. Die Gäste hatten durch Serkan Tokmak ihre erste Möglichkeit, der TSV durch Harald Berg nach guter Vorarbeit von Hannes Schlenk. Nach einem Pfostentreffer von Schwendis Christian Stier hatten die Gastgeber bis zur Pause ein leichtes optisches Übergewicht, ohne jedoch zu ganz großen Chancen zu kommen. Die SF hatten den besseren Einstieg in die zweite Hälfte und durch Tokmak zwei hochkarätige Chancen, die TSV-Keeper Rauscher vereitelte. Christian Ehe (70.) gelang per Kopf das 0:1, TSV-Spielertainer Sven Manz verwandelte einen an Andreas Zechel verursachten Elfer zum 1:1. Ein abgefälschter Schuss von Felix Koch (78.) brachte die Derbyentscheidung zugunsten der Gäste.

TSV Rot/Rot – SV Ringschnait 2:2 (1:2). In der unterhaltsamen Partie setzten die Gäste auf Offensivfußball. Manuel Münst (8.) sorgte mit einem direkt verwandelten Freistoß für das 0:1. Die weiter verbesserten Gastgeber zeigten sich wenig beeindruckt und kamen durch Benjamin Friedrich (32.) im Anschluss an einen Eckball zum 1:1. Ein fulminanter Freistoß von Manuel Münst (38.) brachte die erneute Gästeführung. SVR-Keeper Jan Besenfelder konnte einen Schuss nicht festhalten, den Abstauber nutzte Florian Jägg (53.) zum 2:2. In der Folge drückten die Gäste stark, die Roter Abwehr hielt jedoch der SVR-Offensive stand.

SV Eberhardzell – BSC Berkheim 6:0 (2:0). Einen ungefährdeten Heimsieg fuhr der SVE gegen Berkheim ein. Bereits in der 3. Minute gingen die Zeller durch Dennis Nitzke in Führung, der nach einer Flanke von Stefan Ott per Kopf zur Stelle war. Christian Wiedemann erhöhte nach einem Fehler in der BSC-Abwehr auf 2:0 (21.). Berkheim hatte seine beste Chance durch Markus Bufler, sein Abschluss ging jedoch am Tor vorbei. Nach Wiederanpfiff sorgte der SVE schnell für die Entscheidung. Eine Kopfballvorlage von Maximilian Fuchs nutzte Tobias Rehm ebenfalls per Kopf zum 3:0 (49.). Spätestens mit dem 4:0 durch Philipp Härle, der überlegt einschob, war die Partie entschieden (54.). Die Gäste blieben offensiv harmlos. Wiederum Philipp Härle erhöhte in der 76. Minute auf 5:0, Matthias Rehm setzte nach Vorarbeit von Fabian Steinhauser mit dem 6:0 (87.) den Schlusspunkt in einer einseitigen Partie.

TSV Kirchberg – SV Steinhausen 1:4 (0:3). Die Begegnung war lediglich in den ersten 20 Minuten ausgeglichen, wobei die Gäste auch schon in dieser Phase die besseren Chancen hatten. Philipp Borner schoss Steinhausen in Führung (20.), auch für das 0:2 war Borner verantwortlich, wenngleich sein abgefälschter Schuss letztlich in einem Eigentor resultierte (40.). Nur eine Minute später war das Spiel praktisch entschieden, der überragende Philipp Borner erhöhte auf 0:3. Steinhausen war die klar bessere Mannschaft und hätte durchaus zur Halbzeit höher führen können. Philipp Borner krönte seine Leistung mit dem 0:4 (57.). Philipp Kohler verkürzte für die enttäuschende Heimelf 20 Minuten vor Schluss auf 1:4. Am deutlichen Sieg des SV Steinhausen, der durchaus höher hätte ausfallen könne, änderte dies freilich nichts mehr.