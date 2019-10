Ringschnait genügt ein Tor

Der SV Ringschnait hat nach dem zwölften Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Riß durch den eigenen 1:0-Sieg gegen den VfB Gutenzell und der samstäglichen Niederlage der SF Schwendi gegen Steinhausen drei Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze. Hinter den Sportfreunden rangiert mit einem Zähler weniger der SV Sulmetingen, der Mittelbiberach bezwang. Baustetten verteidigte Platz vier.

SF Schwendi – SV Steinhausen 1:2 (0:0). Gästekeeper Johannes Lehmann verhinderte bei einem Kopfball von Benjamin Friedrich (8.) die frühe Führung. Die zweikampfstarken Gäste fanden Mitte der ersten Halbzeit ins Spiel und kamen auch zu Chancen. SF-Keeper Fabian Ammann parierte unter anderem einen Freistoß von Tobias Rothenbacher. Die Heimelf kam gut aus den Kabinen, Tobias Mayr (62.) gelang nach guter Vorarbeit von Christian Ehe das 1:0. Nach einem Einwurf unterlief der Heimelf ein Handspiel, den fälligen Strafstoß nutzte Philipp Borner (69.) zum 1:1. Die Gäste setzten nach, Tobias Rothenbacher (83.) erlief einen Fehlpass und markierte das nicht unverdiente 1:2.

SV Ringschnait – VfB Gutenzell 1:0 (1:0). Der neunte Saisonsieg des Tabellenführers war ein hartes Stück Arbeit, aber am Ende verdient. Nach Zuspiel von Manuel Münst fand ein Schuss von Stefan Grell (9.) aus 14 Metern den Weg ins Tor. Der SVR versäumte es danach durch Manuel Schlichthärle nachzulegen. Die nicht enttäuschenden Gäste hatten durch Florian Maier vor der Pause und Michael Poser nach dem Wechsel ihre besten Möglichkeiten. Torjäger Manuel Münst traf nach der Pause für die Heimelf nur Aluminium, mehrere darauffolgende aussichtsreiche Überzahl-Situationen spielten die Gastgeber nicht sauber genug aus.

SV Baustetten – BSC Berkheim 3:0 (0:0). Beide Mannschaften konnten sich in der ausgeglichenen ersten Halbzeit wenig aussichtsreiche Torraumaktionen erarbeiten und gingen deshalb mit einem leistungsgerechten Ergebnis in die Pause. Kapitän Marcel Schwarzmann (66.) behielt nach einem guten Pass in die Schnittstelle die nötige Ruhe und schob zum 1:0 in die Ecke ein. Fabian Sontheimer (72.) verwertete einen Querpass von Maximilian Netzer eiskalt zum 2:0. Die Gäste hatten daraufhin keine Antwort mehr und mussten auch noch das 3:0 einstecken, als Manoel Leven (83.) die komplett aufgerückte BSC-Abwehr mit einem Schuss aus 40 Metern überraschen konnte.

Olympia Laupheim II – SGM Warthausen/Birkenhard 2:3 (0:1). Die Gäste hatten etwas mehr Zug zum Tor und legten den Grundstein zum Sieg vor der Pause und in der Anfangsviertelstunde der zweiten Hälfte. Erdem Erbektas hatte für die Heimelf nach gutem Konter eine Chance, auf SGM-Seite fanden Selin Leicht und Felix Groer in Olympia-Keeper Thomas Zak ihren Meister. Der war machtlos, als Patrick Wilpert (43.) nach Rückpass von Groer zum 0:1 traf. Selin Leicht (57., 62.) erhöhte per Kopf nach einem Freistoß auf 0:2 und nutzte einen Handelfer zum 0:3. Julian Fischbach (85.) und Marvin Ehe (90.) bestätigten die intakte Moral der Heimelf, zu mehr reichte es aber nicht.

TSV Kirchberg – SV Baltringen 5:2 (2:2). Die Heimelf kam zu einem verdienten Sieg, die Gäste schwächten sich durch eine Gelb-Rote Karte für Fabian Bogenrieder und eine Rote Karte für Furkan Cebeci selbst. Alexander Luppold (14., 20.) besorgte nach jeweiliger guter Vorarbeit von Dennis Raible per Kopf und nach einem Konter die 2:0-Führung. Danach ließ der TSV etwas nach, Niklas Ruf (41.) auf Querpass von Cebeci und David Freudenmann (45.) glichen zum 2:2 aus. Tobias Knoll (56.) verwertete den Assist von Luppold zum 3:2, im Nachsetzen besorgte Alexander Luppold (70.) das 4:2. Philipp Geiser (90.+1) rundete den guten Auftritt des TSV mit dem 5:2 ab.

SV Sulmetingen – FC Mittelbiberach 3:1 (1:0). In der insgesamt guten Bezirksliga-Partie hatte Frank Frommann nach einer Gumper-Ecke die erste SVS-Chance. Die Gäste zwangen darauf mit einem Schuss aus spitzem Winkel Torhüter Christoph Werz zu einer Glanzparade. Die Heimelf war aber spielbestimmend und kam auf Flanke von Florian Werz durch Marco Hagel (15.) per Kopf zum 1:0. Zwei weitere Möglichkeiten vor der Pause ließ der SVS liegen. Jannick Borm (72.,78.) gab den Schüssen von Marco Hagel und Frank Brehm jeweils mit der Fußspitze die entscheidende Richtungsänderung zum 2:0 und 3:0 mit. Fabian Zell (80.) gelang für die alles probierenden Gäste noch das 1:3.

SV Eberhardzell – SV Dettingen 0:3 (0:0). Die Gäste nutzten ihre Chancen besser und siegten deshalb nicht unverdient. Oliver Wild und Marcus Hermann scheiterten in der Anfangsphase an SVE-Schlussmann Markus Sonntag, danach kam die Heimelf besser ins Spiel. Zwei Hereingaben von Dennis Nitzke und Luca Mühlbach wurden aber ebenso im letzten Moment geklärt wie ein Schuss von Matthias Rehm. In Durchgang zwei traf SVD-Spieler Hermann aus der Drehung zum 0:1 (55.). Wenige Minuten später verweigerte der Schiedsrichter einem weiteren Gästetreffer wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung die Anerkennung, doch kurz darauf machte Oliver Wild das 0:2 (66.). Der SVE riskierte daraufhin mehr und kasssierte nach einem Konter das 0:3 durch Paolo Santoro (83.).