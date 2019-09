Ringschnait empfängt Schwendi zum Topspiel

Der SV Eberhardzell eröffnet am Freitag, 13. September, im Flutlichtspiel gegen den SV Steinhausen (Anpfiff: 19 Uhr) den sechsten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Riß. Am Sonntag, 15. September, steht dann das Topspiel des Zweiten SV Ringschnait gegen den Tabellenführer SF Schwendi (Anstoß: 17 Uhr) im Blickpunkt. Ebenfalls um 17 Uhr ist der FC Mittelbiberach Gastgeber des Tabellennachbarn Gutenzell. Anstoß ist bei allen anderen Spielen am Sonntag um 15 Uhr.

Mehr Spitzenspiel geht derzeit nicht. Der Tabellenzweite SV Ringschnait holte aus den vier gespielten Partien die Maximalausbeute von zwölf Punkten, Tabellenführer SF Schwendi deren 15 aus fünf Partien. Und wie es sich für ein Topspiel gehört, stehen sich mit Manuel Münst (sieben Tore) und Tobias Mayr (neun Tore) auch die treffsichersten Angreifer der Liga gegenüber. Die Heimelf bringt einen überragenden 6:0-Sieg aus Kirchberg mit, die SF einen soliden 2:0-Heimsieg gegen Laupheim II. Die jeweiligen Ziele sind klar umrissen: Der SVR um Trainer Bernd Maier will die Tabellenführung, die SF mit Coach Stefan Wiest bei dessen Heimatverein diese verteidigen.

Bitterer hätte für den SV Eberhardzell die vorwöchentliche 2:3-Niederlage nicht ausfallen können. Jeweils in der Schlussminute der ersten und zweiten Hälfte gab es Gegentreffer, die aus Standards resultierten. Im Spiel nach vorn zeigte sich der SVE deutlich verbessert und will dies im Flutlichtspiel gegen den SV Steinhausen mit aller Entschlossenheit in den ersten Sieg ummünzen. Für die Gäste war die Vorwoche einfach nur zum Abhaken. Zwei Niederlagen in der Liga und eine Pokalniederlage zwischendurch, bilden nicht den SVS ab wie man ihn im Allgemeinen kennt. In Zell gilt es nun, dem kleinen Negativtrend ein Ende zu setzen.

Knoten ist wohl geplatzt

Im fünften Anlauf gab es für den SV Dettingen am Vorsonntag endlich den ersten Saisonsieg. Der zuletzt verletzt pausierende Spielertrainer Oliver Wild hofft nun, dass bei seiner Mannschaft endlich der Knoten geplatzt ist. Im Heimspiel gegen den SV Baltringen will der SVD jedenfalls nahtlos an die gute zweite Hälfte in Steinhausen anschließen. Auch SVB-Coach David Freudenmann hatte mit seiner Elf am Vorsonntag ein Erfolgserlebnis, ein besonderes obendrein. Saisonübergreifend gab es seit Oktober vergangenen Jahres den ersten Sieg, der dann vielleicht auch in Dettingen weitere Reserven freisetzt.

Mehr als das Fazit „gut mitgehalten“ gab es für FV Olympia Laupheim II bisher nicht zu holen. Der noch punktlose Tabellenletzte stellt mit Abstand die jüngste Mannschaft der Liga, sollte nun aber in den Punktemodus kommen, um nicht vorzeitig den Kontakt wenigstens an das hintere Tabellenmittelfeld zu verlieren. Wie ein Verjüngungsprozess erfolgreich verlaufen kann, stellt seit Wochen der SV Reinstetten unter Beweis. Der noch ungeschlagene Dritte stellt die beste Offensivreihe der Liga und ist auch in der Lage, Rückstände aufzuholen. So weit will man es in Laupheim aber gar erst gar nicht kommen lassen.

Der zuletzt spielfreie FC Mittelbiberach hat den verpatzten Saisonauftakt gut weggesteckt, aus den letzten drei niederlagenlosen Partien gab es fünf Punkte. Gegen den VfB Gutenzell ist in der dritten Heimpartie auch Spielertrainer Marcin Zukowski wieder an Bord. Er soll mithelfen, die gute Heimbilanz des FCM auszubauen. Die Gäste setzen sich zum zweiten Mal innerhalb einer Woche mit einem Aufsteiger auseinander. Bei der Punkteteilung in Berkheim sah Keeper Benni Poser die Rote Karte, sein Vertreter Rainer Mayerhofer rettete in der Schlusssekunde aber den einen Zähler. Der VfB will wieder punkten.

Durch den Sieg im Stadtduell hat der SV Sulmetingen den Anschluss an die Spitze gehalten. Coach Heiko Gumper hat im nun anstehenden Heimspiel gegen den TSV Kirchberg durch die Rückkehr zweier zuvor Gelb-Rot-gesperrter Akteure personell weitere Alternativen. Der SVS will die Serie von zuletzt acht Siegen gegen den TSV fortsetzen. Der musste unter der Woche erst einmal das bittere 0:6 gegen Ringschnait verarbeiten. Spielertrainer Daniel Kohler verweist bei der Spielbesprechung vielleicht aber auch auf die starken Abschnitte aus dieser Partie und den Begegnungen zuvor, chancenlos ist der TSV jedenfalls nicht.

Die SGM Warthausen/Birkenhard nahm sich am Vorsonntag eine halbstündige Auszeit zu Beginn der Partie, zu reparieren war dieser Kaltstart in der verbleibenden Spielzeit nicht mehr. Gegen den BSC Berkheim haben Spielertrainer Jochen Hauler und andere Birkenharder Akteure noch eine alte Rechnung offen: Vor zwei Jahren besiegelte der BSC den Abstieg. Die Gäste waren im westlichen Kreisgebiet in der laufenden Saison bereits teilweise erfolgreich, beim dritten Aufsteiger Mittelbiberach gab es ein 1:1. Wer dann im Duell der Spielertrainer die Nase vorn haben wird, ist auch von der Tagesverfassung der Aufsteiger abhängig.