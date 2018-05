Ringschnait auf dem Weg zur Relegation

Nach dem bereits feststehenden Meister Biberach nimmt auch die Frage nach dem Relegationsteilnehmer in der Fußball-Bezirksliga Riß Konturen an. Trotz einer Nullnummer gegen Reinstetten hat Ringschnait vier Punkte Vorsprung auf Dettingen und Sulmetingen, die in Eberhardzell und Schwendi unterlagen. Gutenzell und Alberweiler verloren ihre Partien und hoffen in den zwei noch ausstehenden Spielen auf die Rettung.

SV Ringschnait – SV Reinstetten 0:0. Neben Manuel Münst musste die Heimelf auch auf die Offensivkräfte Stefan Grell und Simon Weber verzichten. Die Gäste hatten in Person von Isaak Athanasiadis schon in der Anfangsphase und auch nach dem Wechsel gute Möglichkeiten. Die Gastgeber kamen erst nach einer halben Stunde durch Thomas Sauter zum ersten Torschuss. Während der besten SVR-Phase hatten Heiko Lerner und Martin Sowa eine Doppelchance. Heiko Lerner traf in der hektischen Schlussphase nur Aluminium, ein klarer Elfmeter wurde dem Gastgeber in der Schlussminute verweigert.

FV Biberach – VfB Gutenzell 2:0 (0:0). Der Landesliga-Aufsteiger bot nicht seine allerbeste Partie, die letzte Anspannung fehlte und manches blieb Stückwerk. Die Gäste mussten kurzfristig ihren Kapitän Andreas Höhn ersetzen, spielten aber mit viel Mut und versuchten vor allem über Standards den Erfolg. Im Anschluss an einen Gästestandard schickte Andreas Wonschick gegen die etwas weit aufgerückte Gästeabwehr den schnellen Fabian Scheffold (65.) auf die Reise, der zum 1:0 abschloss. Simon Macht (82.) machte das 2:0, nachdem Ilyas Aksit nach einer guten Kombination zunächst gescheitert war.

SF Schwendi – SV Sulmetingen 2:1 (1:0). Die Gastgeber hatten den favorisierten Gast in der ersten Halbzeit meist gut unter Kontrolle. Nach einer Flanke von Tobias Mayr hämmerte Michael Strobel (26.) die Kugel mit einem sehenswerten Schuss zum 1:0 unter die Querlatte. Tobias Mayr (49.) erhöhte mit einem Handelfmeter direkt nach der Pause auf 2:0. Die Gäste drückten danach stark aufs Tempo und kamen durch einen unhaltbaren und sehenswerten Schuss von Marcel Müller (83.) zum Anschlusstreffer. Die bedingungslose Schlussoffensive des SVS brachte nichts mehr ein.

SV Baltringen – SV Steinhausen 0:2 (0:1). Die Gastgeber hatten optische Vorteile, die Gäste waren durch Standards immer gefährlich und letztendlich auch erfolgreich. David Freisinger (44.) kam nach einem Eckball sträflich freistehend zum 0:1. Nach demselben Strickmuster fiel auch das 0:2 durch Julian Borner (60.). Die Heimelf hatte im Anschluss drei glasklare Chancen durch Furkan Cebici und Heiko Bauer, bei denen aber Gästekeeper Simon Gerner oder eigene Unzulänglichkeit im Weg stand. Der Gästesieg ist aufgrund der cleveren Spielweise verdient.

SV Alberweiler – Olympia Laupheim II 0:5 (0:3). Die Treffer der Gästeelf fielen alle nach dem gleichen Muster – sehr gutes Pressing und schnelles Umschaltspiel. Fabian Ness (26.) gelang nach blitzsauberer Ballannahme das 0:1. Der erst kurz zuvor eingewechselte Jermaine Johnson (34., 37.) minimierte mit einem Doppelschlag die Alberweiler Hoffnungen schon vor der Pause. Jan Schoenenberger (51.) markierte mit einer Volleyabnahme aus 20 Metern das 0:4. Nach einem Konter gelang Jermaine Johnson (55.) sogar das 0:5 für die Gäste, die das Ergebnis danach locker verwalteten.

BSC Berkheim – TSV Kirchberg 0:3 (0:0). Im Aufsteigerduell sahen die Zuschauer in Halbzeit eins nur wenig Strafraumszenen, die beste Möglichkeit hatte noch Kirchbergs Arian Horvath bei einem Flachschuss. BSC-Angreifer Mike Schlander schoss direkt nach dem Wechsel freistehend TSV-Keeper Berger an, auch Simon Schmid hatte eine gute Chance. Die Gäste kamen durch Alexander Lupold (75.) aus abseitsverdächtiger Position zum 0:1. Daniel Kohler (76.) ließ nach einem langen Ball das 0:2 folgen und legte mit einem Querpass das letztlich auch verdiente 0:3 durch Philipp Geiser (89.) auf.

SV Eberhardzell – SV Dettingen 3:2 (2:1). Die schwarze Serie des SV Dettingen im Umlachtal hält an. Dabei gingen die Gäste früh in Führung, als Steffen Zott nach einem Freistoß per Kopf traf (5.). Der SVE hatte jedoch die passende Antwort, Tobias Rehm glich zum 1:1 aus (8.). Von nun an bestimmten die Gastgeber das Spiel. Nach einem Freistoß von Tobias Rehm drückte Maximilian Fuchs den Ball am langen Pfosten über die Linie zum 2:1 für die Zeller (19.). Auch im zweiten Durchgang dominierte Eberhardzell das Geschehen, Felix Unterfrauner erhöhte nach einem Sololauf über das halbe Feld auf 3:1 (64.). Weitere hochkarätige Chancen blieben in der Folge vom SVE ungenutzt, stattdessen erzielte der aufgerückte SVD-Verteidiger Steffen Zott das 3:2 (85.). Am hochverdienten Heimsieg änderte dies nichts mehr.