Ries/Ries erreichen Runde zwei bei Weltranglistenturnier

Antonie und Harald Ries von der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach sind beim Weltranglistenturnier der Senioren III S auf der „danceComp“ in Wuppertal angetreten. Bei der internationalen Turnierveranstaltung der World Dance Sport Federation (WDSF) waren in der historischen Stadthalle laut TSA-Mitteilung Tanzpaare aus aller Welt auf einer 26x18 Meter großen Fläche am Start.

Für Antonie und Harald Ries war es bereits des zweite internationale Turnier in diesem Jahr. Insgesamt 145 Paare der Altersgruppe Senioren III waren am Start. Die Vorrunde wurde in zehn Gruppen unterteilt, somit waren 13 bis 14 Paare gleichzeitig auf der Fläche. Das Ehepaar Ries konnte sich auf der dicht besetzten Tanzfläche gut behaupten und sich für die zweite Runde qualifizieren.

Von jeweils elf möglichen Wertungskreuzen in den einzelnen Tänzen gelang es ihnen, im Tango acht und im Slowfox neun Kreuze zu erlangen. In den Tänzen Langsamer Walzer, Wiener Walzer und Quickstep schafften sie es hingegen nicht, die neuen Trainingsinhalte im Turnier umzusetzen, damit erhielten sie weniger Kreuze. Am Ende erreichten sie den 88. Platz. „Es hat viel Freude gemacht und im Gegensatz zum letzten Turnier in Wuppertal 2019 erreichten wir dieses Mal die zweite Runde“, lautete das Fazit von Antonie Ries.