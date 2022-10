Rief lädt Georgiens Botschafter Izoria nach Biberach ein

Bei der Jahreshauptversammlung des Deutsch-Georgischen Forums in Berlin wurde der Biberacher CDU-Bundestagsabgeordnete Josef Rief im Beisein des Georgischen Botschafters, Prof. Levan Izoria, zum neuen Vorsitzenden gewählt. Josef Rief übernimmt die Aufgabe gerne, da sein Wahlkreis intensive Beziehungen zu Georgien unterhält und die Stadt Biberach seit über 30 Jahren eine Partnerschaft mit der georgischen Stadt Telawi pflegt.

„Ich habe mich sehr gefreut, den Vorsitz des Forums zu übernehmen. Ich war selbst mehrfach in Georgien und kenne den Botschafter Georgiens schon seit seiner Ernennung vor zwei Jahren. Es ist mir wichtig, die Partnerschaft und den Austausch unserer Länder zu vertiefen. Gerade der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat gezeigt, dass wir die Länder, die nach europäischen Werten streben und sich für Freiheit und Demokratie einsetzen, unterstützen müssen. Denn sie sind einer besonderen Gefahr ausgesetzt. Georgien ist von russischer Aggression seit nunmehr 29 Jahren in Abchasien und seit 2008 in Südossetien betroffen. Dennoch setzt Georgien unbeirrt seinen Weg nach Westen fort.“, so Rief. Anschließend überreichte er Botschafter Izoria das Programm der Georgischen Wochen in Biberach und lud ihn nach Biberach ein.