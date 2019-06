Riedmüller wird für Universiade nominiert

Die Degenfechterin Vanessa Riedmüller aus Biberach ist vom Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband (ADH) für die Universiade, die vom 3. bis 14. Juli in Neapel und Umgebung ausgetragen wird, nominiert worden. Mit rund 8000 Teilnehmern aus mehr als 150 Nationen ist die Universiade die größte Multisportveranstaltung nach den Olympischen Spielen.

Nur zwei deutsche Fechtteams mit je drei Athleten wurden zugelassen, die Entscheidung fiel wegen der Saisonleistungen auf die Disziplinen Damendegen und Herrensäbel. Neben Riedmüller werden ihre Vereinskameradin Nadine Stahlberg (Heidenheimer SB) und Kristin Werner (Bayer 04 Leverkusen) an den Start gehen. Für Riedmüller und Stahlberg ist es nach 2016 in Taipeh (Taiwan) die zweite Universiade-Teilnahme.

Am 4. Juli findet der Einzel- und am 7. Juli der Teamwettbewerb statt. Die 19-Jährige, die aus beruflichen Gründen bereits auf die Starts bei den Aktiven-Weltcups in Havanna (Cuba), Doha (Quatar), Chengdu (China), Cali (Kolumbien) und Dubai (VAE) verzichtet hatte, wird nicht mit dem Team, sondern erst später, am 2. Juli, abends anreisen und auch vorzeitig am 8. Juli nach dem Teamwettbewerb die Rückreise antreten und somit auf die Eröffnungs- und Schlussfeierlichkeiten verzichten, um die erforderlichen Urlaubszeiten zu minimieren. „Die Universiade ist erfahrungsgemäß international sehr stark besetzt. Ich gehöre hier, obwohl ich mein Studium bereits abgeschlossen habe, eher noch zu den jüngeren Teilnehmerinnen“, sagt Riedmüller. „Daher wäre das Erreichen des Achtelfinales wie bei der U23-EM bereits ein großer Erfolg. Im Teamwettbewerb wäre das Viertelfinale super.“ Bei der diesjährigen Universiade gebe es leider kein Universiade-Dorf, die Sportler seien weit verstreut untergebracht. „Auch die Trainings- und Wettkampfstätten sind weit verstreut. Wir selbst sind in Salerno untergebracht. Dies ist sehr schade, da damit das eigentliche Flair etwas verloren geht“, so die Biberacherin.