Riedmüller verteidigt Landesmeistertitel

Die Biberacher Degenfechterin Vanessa Riedmüller hat in Reutlingen bei den Landesmeisterschaften des nordbadischen und württembergischen Fechterbunds, welche gemeinsam ausgetragen wurden, ihre beiden Titel erfolgreich verteidigt. Sowohl im Einzel- als auch im Teamwettbewerb mit dem Heidenheimer SB ließ sie souverän alle Gegner hinter sich.

Zunächst musste sich die Biberacherin im Einzelwettbewerb 31 Fechterinnen aus den württembergischen und nordbadischen Landesverbänden stellen. Souverän zog sie nach sechs deutlichen Vorrundensiegen an Nummer eins gesetzt in die 32er-Direktausscheidung ein und erhielt dort ein Freilos. Im Achtelfinale besiegte sie Lena Kunjan (Tauberbischofsheim) klar mit 15:8. Ebenso deutlich setzte sich die 22-Jährige mit 15:6 im Viertelfinale gegen Noémi Meszaros (Tauberbischofsheim) durch, gegen die sie zum Saisonauftakt in Heidelberg noch knapp verloren hatte. Im Halbfinale kam es wie im Vorjahr zum Duell mit Shirin Vollrath (Tauberbischofsheim). Beim Stand von 14:14 wurde der Biberacherin kurz vor Ende der Gefechtszeit ein regulärer Treffer zum Sieg vom Obmann aberkannt, sodass es in die Verlängerungsminute ging. Trotz des Ärgers über diese Entscheidung ließ sich Riedmüller nicht aus dem Konzept bringen und setzte den entscheidenden Sudden-Death-Treffer zum 15:14. Im Finale legte die Biberacherin einen ungefährdeten 15:10-Sieg gegen ihre Vereinskameradin Lea Mayer aus Heidenheim nach und sicherte sich zum zweiten Mal den württembergischen Landesmeistertitel in der Aktivenklasse.

Im Anschluss trat Riedmüller im Teamwettbewerb mit dem Heidenheim SB an. Die HSB-Mannschaft, in der neben der Biberacherin auch Anna Hornischer, Lea Mayer und Anna Jonas antraten, wurde dabei ihrer Favoritenrolle gerecht. In einem einseitigen Finalgefecht gegen die TSG Reutlingen sicherte Riedmüller als Schlussfechterin letztlich den ungefährdeten 45:27-Sieg.

„Das ist natürlich klasse, dass ich beide Titel hier verteidigen konnte. Nur im Halbfinale musste ich kurz zittern, wusste allerdings beim Siegtreffer genau, wie meine Gegnerin reagiert und habe dies konsequent genutzt“, so Riedmüller nach dem Turnier. Die Biberacherin hat altersklassenübergreifend mittlerweile 20 Landesmeistertitel und insgesamt 31 Treppchenplätze erreicht.

Am 27. und 28. April nimmt Riedmüller nun an der Degen-DM in Leipzig teil. Neben dem Einzelwettbewerb hat sie auch gute Chancen, für Heidenheim im Mannschaftswettkampf starten zu dürfen.