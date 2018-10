Riedmüller startet stark in die Saison

Die Biberacher Degenfechterin Vanessa Riedmüller ist beim Satelliten-Weltcup im kroatischen Split mit Rang 14 stark in die Saison 2018/19 gestartet. Dabei war die Weltranglisten-201. am Ende unter 152 Fechterinnen aus 34 Nationen die Beste der 28 qualifizierten Deutschen und ließ damit auch alle A-Kadersportlerinnen des Deutschen Fechterbundes hinter sich.

Mit drei Siegen und drei Niederlagen startete die Biberacherin, die am Auftaktturnier 14 Tage zuvor in Genf nicht teilnehmen konnte, durchwachsen ins Turnier. Sie stieg als 78. aber sicher in die 128er-Direktausscheidung auf und besiegte dort Alessandra Valeri Alcardi Gonzales (Panama) mit 15:13. Im 64er-Tableau traf sie auf die deutsche A-Kader-Fechterin Beate Christmann aus Tauberbischofsheim. Die 21-Jährige ging gegen die Weltranglisten-71. zunächst in Führung, musste dann aber den Ausgleich und einen Ein-Punkte-Rückstand hinnehmen. Kurz vor Ende glich die Biberacherin wieder aus und setzte letztlich im Sudden-Death den entscheidenden Treffer zum 9:8. Im 32er-Tableau setzte sich Riedmüller gegen die Russin Anastasia Korneeva mit 15:12 durch und zog als einzige Deutsche ins Achtelfinale ein.

Gegen Malinka Hoppe Montanaro, Weltranglisten-62. aus Kanada, erfocht sich die Studentin der Hochschule Neu-Ulm zunächst einen 11:6-Vorsprung heraus. Nach der zweiten Gefechtspause zeigte Riedmüller dann jedoch erhebliche Konzentrationsprobleme, die die Kanadierin konsequent nutzte und kurz vor Ende noch zum 14:14 ausglich. Auch im Sudden Death leistete sich Riedmüller einen vermeidbaren Fehler und verlor so mit 14:15.

„Ich bin überglücklich über das Erreichen des Achtelfinals gleich zu Saisonbeginn. Da ich aktuell meine Bachelorarbeit in einem Betrieb absolviere, konnte ich nur wenig trainieren“, bilanzierte die Biberacherin. „Letztendlich wäre gegen die Kanadierin ein Sieg möglich gewesen, ich war allerdings vom Kopf her nicht mehr wach genug. Trotzdem bin ich sehr zufrieden und freue mich auf die nächsten Turniere.“ Als nächstes steht am 27. Oktober ein deutsches Ranglistenturnier in Heidelberg an, ehe es am 9. November zum Weltcup nach Tallin (Estland) geht.