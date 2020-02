Riedmüller nicht ganz zufrieden mit Platz 17

Die Biberacherin Vanessa Riedmüller hat beim mit 130 Degenfechterinnen aus 19 Nationen stark besetzten 35. Preis der Quadratestadt Mannheim Platz 17 belegt. An Rang 22 gesetzt zeigte die Weltranglisten-229. beim Turnier der Aktivenklasse, welches auch in die europäische U23-Rangliste eingeht, eine couragierte Leistung.

In ihrer Siebener-Vorrundengruppe gewann Riedmüller alle Gefechte. Dabei besiegte die 22-Jährige auch die vor ihr gesetzte Französin Fanny Depanian mit 5:4 nach Sudden Death. Erwähnenswert ist hierbei, dass die Biberacherin sechs Sekunden vor Ende der Gefechtszeit beim Stande von 3:4 sofort abwinkte, als die Kampfrichterin ihr einen Treffer zum 4:4 geben wollte, der allerdings in einer unübersichtlichen Aktion nicht regelgerecht war. Die französische Gegnerin bedankte sich für dieses „fair play“, konnte aber trotzdem den Ausgleich durch die Biberacherin nicht verhindern. In der Verlängerungsminute setzte dann Riedmüller den entscheidendenTreffer zum 5:4-Sieg.

An Rang drei gesetzt stieg die für den Heidenheimer SB startende Biberacherin in die unvollständige 128er-Direktausscheidung der besten 104 Fechterinnen auf. Dort erhielt sie zunächst ein Freilos. Nach einem 15:8-Sieg gegen die Belgierin Amber de Pestel blieb sie dann an der Schweizerin Kim Jasmin Buech hängen Kurz vor Ende setzte die Schweizerin den Ausgleich zum 14:14. In der Verlängerung bekam Buech den Vorteil zugelost, sodass Riedmüller treffen musste, um zu gewinnen. Bei einem Angriff traf die Biberacherin zwar, allerdings erreichte sie wohl nicht den erforderlichen Druck von 750 Gramm, sodass die Waffe nicht auslöste – der Kontertreffer der Schweizerin saß hingegen und Riedmüller schied als 17. aus. Hierfür gab es drei deutsche Ranglistenpunkte. „Ich habe heute sehr gut gefochten. Mit der Platzierung bin ich aber nicht ganz zufrieden, da ich mir das Viertelfinale vorgenommen hatte und dies heute auch durchaus drin gewesen wäre“, bilanzierte die 22-Jährige. Vier Deutsche waren noch vor ihr platziert, den Sieg holte sich die Italienerin Marta Ferrari.

Auf der deutschen Rangliste verlor Riedmüller zwei Plätze und ist nun Sechste. Die deutsche U23-Rangliste führt sie weiter an.