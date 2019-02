Riedmüller gewinnt Bronze in Mannheim

Die Biberacher Degenfechterin Vanessa Riedmüller hat beim internationalen QB-Damendegen-Turnier in Mannheim die Bronzemedaille geholt. Dies war ihr bislang bestes Ergebnis bei einem QB-Turnier in der Aktivenklasse. Da das Turnier in Mannheim in die U23-Europa-Rangliste eingeht, waren auch zahlreiche ausländische Fechterinnen am Start.

Unter 123 Fechterinnen aus 18 Nationen zeigte die Biberacherin gleich in ihrer Sechser-Vorrundengruppe, dass mit ihr an diesem Wettkampftag zu rechnen war. Sie gewann alle fünf Gefechte und zog als Sechste in die unvollständige 128er-Direktausscheidung ein. Nach einem Freilos bekam sie bereits im 64er-Tableau mit der Schweizer Nationalfechterin Jasmin Buech ein schweres Los zugeteilt. Bis dahin hatte die 21-Jährige die Schweizerin noch nie besiegen können. Dies sollte sich ändern, mit 15:12 behielt Riedmüller nach einem spannenden Gefecht die Oberhand.

Nach einem ungefährdeten 15:7-Erfolg gegen Paria Mahrokh vom TSV Bayer Leverkusen traf sie im Achtelfinale auf Noémi Meszaros vom Olympiastützpunkt Tauberbischofsheim. Beim letzten QB-Turnier in Heidelberg war die Biberacherin ebenfalls im Achtelfinale nach einer Führung noch mit 14:15 im Sudden Death an der Tauberbischofsheimerin gescheitert. Dieses Mal ließ sie aber nichts anbrennen und gewann am Ende deutlich mit 15:8. Im Viertelfinale setzte sie sich dann überraschend gegen die deutsche A-Kaderfechterin und mehrmalige Europameisterin Nadine Stahlberg mit 15:10 durch. Erst im Halbfinale war dann gegen die spätere Siegerin und Ranglistenerste der europäischen U23-Rangliste, Oceane Tahe aus Frankreich, Schluss.

„Heute hat einfach alles gestimmt. Ich war sehr konzentriert und trotzdem locker und konnte meine Aktionen sehr gut umsetzen. Im Halbfinale haben dann etwas die Kraft und die Konzentration nachgelassen. Die Französin ist aber auch eine sehr starke Fechterin“, sagte die Biberacherin am Ende eines langen Turniertags. „Ich bin mit meiner heutigen Leistung und dem Ergebnis aber rundum zufrieden, zumal ich im letzten halben Jahr aufgrund meiner Bachelorarbeit weniger trainieren konnte.“

In der europäischen U23-Rangliste klettert Riedmüller als beste Deutsche nun auf Rang 14, auf der deutschen Aktiven-Rangliste verbessert sie sich auf Rang fünf. Am 8./9. März steht der nächste Aktiven-Weltcup in Budapest an. Die offizielle Nominierung durch den Deutschen Fechterbund steht noch aus.