Riedmüller für U23-EM nominiert

Die Biberacher Degenfechterin Vanessa Riedmüller ist vom Deutschen Fechterbund für die U23-Europameisterschaften, die im bulgarischen Plovdiv (28. Mai bis 2. Juni) ausgetragen werden, nominiert worden. Am 29. Mai wird sich die 21-Jährige im Einzelwettbewerb mit Europas Besten in der U23-Klasse messen, am 1. Juni tritt sie zusammen mit ihrer Vereinskameradin Nadine Stahlberg (Heidenheimer SB), Noémi Meszaros (FC Tauberbischofsheim) und Kim Treudt-Gösser (WMTV Solingen) im Teamwettbewerb an.

„Ich gehe ohne Erwartungen in den Event, da ich aufgrund meines Einstiegs ins Berufsleben die Trainings- und Turnierintensität zurückfahren musste und international auf diesem Niveau fast ausschließlich Vollprofis am Start sind, die häufig auch bereits in die Aktiven-Nationalteams integriert sind“, so die Biberacherin. „Im Team sind wir auch nicht mehr so stark besetzt, wie in den vergangen Jahren.“ 2017 hatte die damals 19-Jährige bei den U23-Europameisterschaften sowohl im Einzel als auch mit dem Team jeweils die Bronzemedaille erfochten. Im vergangenen Jahr wurde sie mit dem Team Fünfte, im Einzel belegte sie den 14. Platz.

Für Riedmüller ist es altersübergreifend bereits die achte Teilnahme an Europameisterschaften, jetzt die dritte bei der U23. Viermal stand sie auf dem Treppchen und holte jeweils die Bronzemedaille, neunmal erreichte sie im Einzel- oder Teamwettbewerb bisher das Viertelfinale. Weltmeisterschaften werden im U23-Bereich nicht ausgetragen, sodass die Europameisterschaften neben der Universiade in Neapel, für die die Nominierungen noch ausstehen, der Saisonhöhepunkt sind.