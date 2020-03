Riedmüller erreicht Hauptfeld bei Weltcupturnier in Budapest

Die Degenfechterin Vanessa Riedmüller aus Biberach hat mit Platz 57 zum zweiten Mal bei einem Aktiven-Weltcup das Hauptfeld der besten 64 Fechterinnen am zweiten Turniertag erreicht. Erstmals war ihr das 2017 an gleicher Stelle geglückt. Der Grand Prix im ungarischen Budapest gilt als eines der am stärksten besetzen Weltcup-Turniere. 268 Fechterinnen aus 56 Nationen kreuzten trotz Corona-Problematik die Klingen in der zuschauerfreien Fechthalle. 46 der Top 50 der Weltrangliste waren am Start.

Die Weltranglisten-229. aus Biberach startete in der Vorrunde mit vier Siegen und zwei Niederlagen. Sie besiegte unter anderem überraschend die Weltranglisten-31. Leonora Mackinnon (Kanada/5:4). Als 86. zog sie in das Preliminary-Tableau der besten 193 Fechterinnen ein. Nach einem Freilos gewann sie unerwartet gegen die Weltranglisten-137. Hyojoo Choi (Korea/15:12) und auch gegen Eleonora de Marchi (Italien/15:9).

„Abstand war nicht allzu groß“

Am zweiten Turniertag ergab sich damit für Riedmüller die Möglichkeit gegen Violetta Kolobova, aktuell Weltranglisten-13., anzutreten. Gegen die Russin zeigte die 22-Jährige nochmals eine couragierte Leistung und hielt den Rückstand bis kurz vor Ende stets bei ein bis zwei Treffern. Erst beim Versuch, noch heranzukommen, setzte sich die Russin, die auch schon für längere Zeit die Weltrangliste anführte, ab und gewann mit 15:11. „Das war noch einmal ein richtig gutes Gefecht von mir, Kolobova gehört zur Weltspitze im Damendegen. Dass ich gegen die Profis so gut mithalten kann, hätte ich eigentlich nicht erwartet“, sagte die Biberacherin nach Turnierende. „Am Ende hatte ich zwar keine realistische Siegchance, der Abstand war allerdings nicht allzu groß, sodass ich und auch mein Trainer mit dem Ergebnis und mit meiner Leistung sehr zufrieden bin.“ Siegerin wurde die Französin Alexandra Louis Marie. Ein freudiges Wiedersehen hatte Riedmüller in Budapest mit ihrem langjährigen Laupheimer Trainer Toni Takacs, der sich den Heimvorteil nicht nehmen ließ und wegen seiner guten Beziehungen trotz Zuschauerverbot an beiden Tagen in der Halle war.

Auf der Weltrangliste machte die Biberacherin durch ihr Ergebnis 57 Plätze gut und ist nun 172., auf der deutschen Rangliste kletterte Riedmüller auf Rang fünf. Die deutsche U23-Rangliste führt sie weiter souverän an. Am 18./19. April geht es für Riedmüller nun zur Aktiven-DM nach Leipzig, sofern diese nicht dem Coronavirus zum Opfer fällt.