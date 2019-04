Riedmüller erneut deutsche Vizemeisterin mit dem Team

Die Biberacher Degenfechterin Vanessa Riedmüller hat sich bei den deutschen Meisterschaften in Leipzig Rang neun im Einzelwettbewerb und den deutschen Vizemeistertitel mit dem Team geholt. Zusammen mit ihren Heidenheimer Vereinskameradinnen Nadine Stahlberg, Anna Hornischer und Ersatzfechterin Anna Jonas musste sie sich nur im Finale gegen das favorisierte Team aus Bad Leverkusen knapp mit 36:39 geschlagen geben.

Die Heidenheimerinnen lieferten sich gegen Leverkusen, die mit den A-Kaderfechterinnen Alexandra Ndolo, Ricarda Multerer, Alexandra Ehler und Ersatzfechterin Kristin Werner angetreten waren, überraschend bis zum Ende ein Gefecht auf Augenhöhe. Beim Stande von 30:31 ging es ins Schlussgefecht zwischen Ehler und Hornischer. Beim Versuch, gegen Ende des Gefechts doch noch den Ausgleich zu erzwingen, wurde Hornischer dann aber geschickt ausgekontert und Ehler konnte die Führung am Ende sogar noch etwas ausbauen.

„Dass es gegen das Nationalteam, dass vor wenigen Wochen noch zusammen mit Beate Christmann aus Tauberbischofsheim den Team-Weltcup in China gewinnen konnte, am Ende so knapp werden würde, hatte niemand erwartet“, so eine zufriedene Vanessa Riedmüller nach dem Wettkampf. Zuvor hatte sich das Heidenheimer Team nach einem Achtelfinal-Freilos im Viertelfinale gegen das Team aus Essen deutlich mit 45:24 durchgesetzt. In einem spannenden Halbfinale gegen den FC Tauberbischofsheim lagen die Heidenheimerinnen bis zur Gefechtsmitte im Rückstand. Riedmüller konnte durch einen 6:4-Sieg gegen Patricia Derr erstmals zum 16:16 ausgleichen. Danach gingen die Heidenheimerinnen in Führung und verteidigten diese bis zum Ende. In einem packenden Schlussgefecht sicherte Riedmüller als Schlussfechterin gegen die A-Nationalfechterin Beate Christmann letztendlich den 41:39-Sieg und den Einzug ins Finale.

Platz neun im Einzel

Im Einzelwettbewerb war Riedmüller aufgrund ihrer Ranglistenplatzierung von den Vorrunden befreit. Nach sicheren Siegen im 64er- und 32er-Tableau zog die 21-Jährige ins Achtelfinale ein. Hier traf sie auf ihre Vereinskameradin Sofia Weitbrecht. In einem ausgeglichenen Gefecht lag die Biberacherin kurz vor Ende der Gefechtszeit mit zwei Treffern zurück, konnte aber noch den 14:14-Ausgleich erzielen. Den entscheidenden letzten Treffer setzte dann aber Weitbrecht, sodass Riedmüller als Neunte den Einzug ins Viertelfinale verpasste.

„Mit dem neunten Platz im Einzelwettbewerb bin ich natürlich nicht ganz zufrieden. Es war wieder einmal ein knapper Ausgang. Ich hatte mir eine Platzierung unter den besten Acht erhofft, das hat nun nicht ganz geklappt“, sagte Riedmüller. Auf der deutschen Rangliste hat sie ihren fünften Rang verteidigt. „In Kürze steht noch die Nominierung für die U23-Europameisterschaften durch den DFB (Deutschen Fechterbund, Anm. d. Red.) und die Universiade durch den ADH (Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband, Anm. d. Red.) an. Für die U23-Europameisterschaften hoffe ich nominiert zu werden, ob Damendegen bei der Universiade ein deutsches Team schicken darf, ist noch offen“, so die Biberacherin am Ende zweier anstrengender Wettkampftage.