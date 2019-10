Riedmüller erneut beste Deutsche

Die Biberacher Degenfechterin Vanessa Riedmüller hat beim Satelliten-Weltcup in Split (Kroatien) erneut das Viertelfinale erreicht. Als Siebte war sie erneut beste Deutsche und ließ damit auch das A-Nationalteam und alle anderen deutschen Kaderfechterinnen hinter sich.

150 Fechterinnen aus 23 Nationen waren im kroatischen Split am Start. Satelliten-Weltcups sind eine Ebene unter den Grand-Prixs und Weltcups angesiedelt. Die deutsche Delegation war mit 25 Fechterinnen, darunter auch das A-Nationalteam, am Start. Auch die Nationalteams von Estland, Russland, Ungarn, Großbritannien und Japan waren vertreten.

Als Weltranglisten-278. war Riedmüller an Rang 52 gesetzt. In ihrer Siebener-Vorrundengruppe musste sie sich nur gegen die Russin Tatiana Gudkova knapp mit 3:4 im Sudden Death geschlagen geben. Alle anderen Gefechte gewann die Biberacherin, so auch mit 5:3 gegen die an Position sieben gesetzte ungarische Nummer eins Dorina Faczanne Budai. Die Weltranglisten-38. war zwei Wochen zuvor noch beim Satelliten-Weltcup in Bratislava (Slowakei) erfolgreich.

Knapper Sieg im Achtelfinale

Als 19. stieg Riedmüller in die 128er-Direktausscheidung auf und erhielt dort ein Freilos. Im 64er-Tableau besiegte sie ihre Heidenheimer Vereinskameradin Sophia Weitbrecht, die dem deutschen Kader angehört und seit zwei Jahren am Bundes-Degenstützpunkt in Leverkusen trainiert, mit 15:11. Im 32er-Tableau landete die 22-Jährige einen weiteren 15:11-Sieg gegen die israelische Weltranglisten-143. Nickol Tal. Nach klarer Führung machte es die Biberacherin im Achtelfinale gegen Borbala Kolczonay (Ungarn) nochmals spannend, setzte dann aber den entscheidenden 15:14-Siegtreffer und zog damit zum zweiten Mal in ein Viertelfinale eines Satelliten-Weltcups ein. Dort hatte sie nach einem anstrengenden Turnierverlauf Konzentrationsprobleme und verlor gegen die Russin Anastasia Soldatova am Ende zu hoch mit 6:15. „Mein Arm war etwas müde, sodass ich den richtigen Moment nicht mehr erwischt habe. Etwas früher im Turnierverlauf wäre ich auch gegen die Russin nicht chancenlos gewesen, es haben nur Kleinigkeiten gefehlt“, sagte die neunfache deutsche Meisterin später. „Mit dem Turnierverlauf und der Platzierung bin ich wieder sehr zufrieden. Es freut mich, dass ich erneut beste deutsche Fechterin bin und dass ich insgesamt sehr gut gefochten habe.“

Auf der Weltrangliste klettert Riedmüller von Rang 278 auf 253, die europäische und deutsche U23-Rangliste führt sie weiter an. Auf der deutschen Aktiven-Rangliste verbessert sie sich von Rang fünf auf drei, saisonbereinigt liegt sie auch hier in Führung. Die Biberacherin, die wegen ihres Berufseinstiegs vom Deutschen Fechterbund aus allen deutschen Kadern gestrichen wurde, startet nun am 1. November im estnischen Tallinn in die Weltcupsaison.