Riedmüller belegt Rang 67 in Budapest

Vanessa Riedmüller aus Biberach hat sich beim mit 233 Fechterinnen aus 40 Nationen stark besetzten Damendegen-Grand-Prix in Budapest, der 1,5-fach in die Weltrangliste eingeht, mit Rang 67 achtbar aus der Affäre gezogen.

In einer starken Vorrunde erreichte die 20-Jährige fünf Siege bei nur einer 2:3-Sudden-Death-Niederlage gegen die Weltranglisten-58. Dorina Budai (Ungarn). Siegreich war die Biberacherin unter anderem gegen Amalia Tataran (68./Rumänien). Als 21. stieg sie in die Preliminary-Direktausscheidung auf und erhielt zunächst ein Freilos. Nach einem 15:13-Sieg gegen die Croatin Paula Jukic, hatte Riedmüller etwas Pech und bekam es im Gefecht um den Einzug ins 64er-Hauptfeld am Folgetag mit der Weltranglisten-26. Dzhoan Feybi Bezhura (Ukraine) zu tun. Riedmüller lieferte der 26-jährigen Profifechterin ein Gefecht auf Augenhöhe, lag sogar mit 12:9 in Führung. Die Ukrainerin erzwang aber mit dem 14:14-Ausgleich noch eine Sudden-Death-Entscheidung in der Verlängerungsminute. Hier setzte Bezhura dann auch den 15:14-Siegtreffer. Riedmüller schied als 67., verbunden mit 1,5 Weltranglistenpunkten und sechs Zählern für die deutsche Rangliste, aus. Damit steht sie aktuell auf Weltranglistenplatz 190, auf der deutschen Aktiven-Rangliste auf Rang acht.

„Heute war ich mit meiner Leistung sehr zufrieden, auch wenn mit etwas Glück ein besseres Resultat möglich gewesen wäre. Fechterisch war ich mit der Berufsfechterin aus der Ukraine absolut auf Augenhöhe. Ich hätte sie heute schlagen können“, so Riedmüller.