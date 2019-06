Riedmüller belegt EM-Rang zwölf im Einzel

Die Biberacher Degenfechterin Vanessa Riedmüller ist mit Rang zwölf im Einzel von den U23-Europameisterschaften aus dem bulgarischen Plovdiv an die Riß zurückgekehrt. Im Teamwettbewerb erreichte sie mit Deutschland Platz sieben.

Im Einzel hatten sich 73 Degenfechterinnen aus 28 Nationen für die EM qualifiziert. In einer sehr ausgeglichenen Siebener-Vorrundengruppe errang Riedmüller vier Siege bei zwei Niederlagen und stieg als 24. in die unvollständige 64er-Direktausscheidung auf. Dort behielt sie zunächst im deutschen-deutschen Duell gegen Noémi Meszaros (Tauberbischofsheim) mit 15:12 klar die Oberhand. Im 32er-Tableau gewann die 21-Jährige dann erstmals gegen ihre Dauerrivalin Anna Mroszczak (Polen) mit 15:11. Im Achtelfinale lieferte sie sich gegen die am Ende Drittplatzierte Russin Irina Okhotnikova bis zum 12:13 ein spannendes Gefecht auf Augenhöhe. „Ich habe mehrmals den möglichen 13:13-Ausgleich nur um Millimeter verfehlt, bevor Irina dann kurz vor Ende des Gefechts zum 14:12 traf. Da hat am Ende auch das Quäntchen Glück gefehlt“, so Riedmüller nach dem Ausscheiden. „Ich bin aber dennoch sehr zufrieden, da ich gegen sehr starke Fechterinnen durchaus auf Augenhöhe war, erstmals konnte ich Mroszczak besiegen und Okhotnikova gehört in der U23 zur Weltspitze.“ Riedmüller war am Ende als Zwölfte beste Deutsche und ist dies aktuell als 16. auch in der europäischen U23-Rangliste. Europameisterin wurde die Italienerin Roberta Marzani.

Im Teamwettbewerb setzte sich Riedmüller zusammen mit ihrer Vereinskameradin Nadine Stahlberg (Heidenheimer SB), Kim Treudt-Gösser (FZ Solingen) und Noémi Meszaros (FC Tauberbischofsheim) im Achtelfinale gegen Finnland durch (45:37). Insgesamt waren 13 Teams am Start. Im Viertelfinale war dann der spätere Europameister Italien eine Nummer zu groß für die Deutschen, die klar mit 26:42 verloren. In den anschließenden Platzierungsgefechten unterlagen die Deutschen dann zunächst Russland (37:45) und bezwangen anschließend im Gefecht um Rang sieben Estland mit 45:38. „Es war schade, dass wir wie im Vorjahr bereits im Viertelfinale wieder auf das an diesem Tag mit Abstand stärkste Team aus Italien trafen. Gegen Russland waren wir gar nicht so weit weg. Rang sieben ist ein gutes Ergebnis, zumal auch Estland nicht zu unterschätzen war“, bilanzierte Riedmüller, für die mit der EM eine lange Saison zu Ende ging. Ob sie im Juli bei der Universiade in Neapel nochmals startet, entscheidet sich in den nächsten Tage.