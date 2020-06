Riedlinger Straße wohl erst ab Mittwoch frei

Die Reparaturarbeiten in der Riedlinger Straße nach den beiden Wasserrohrbrüchen in der vergangenen Woche (SZ berichtete) ziehen sich länger hin. Dies teilt der Wasserversorger Ewa Riss mit.

So haben sich die Belagsarbeiten an der Straße aufgrund der Wetterverhältnissen (Starkregen) am Freitag verschoben und werden nun am Dienstagmorgen erledigt. Daher kann die Riedlinger Straße voraussichtlich erst im Laufe des Mittwochnachmittags freigegeben werden. Zunächst war geplant, sie bereits am Montag wieder zu öffnen.