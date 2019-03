Richtiges Benehmen: Knigge-Kurse für Jung und Alt starten

Die Volkshochschule Biberach (VHS) bietet in diesem Semester am Freitag, 22. März, Samstag, 23. März und Freitag, 29. März, für verschiedene Zielgruppen Knigge-Kurse an. So gibt es einen Business-Knigge für Erwachsene, einen Kurs für Berufsanfänger und einen für die Jüngsten ab zehn Jahren mit Dozentin Helga Tröster.

Los geht es am Freitag, 22. März, von 16.30 bis 19 Uhr für Kinder von zehn bis 13 Jahren. Hier geht es um sichere Umgangsformen und gutes Benehmen. Themen wie Körpersprache, Kommunikation, Sitzhaltung beim Essen und Besteckanordnung werden besprochen.

Am Samstag, 23. März, von 8.30 bis 13 Uhr, werden im Business-Knigge Kurs für Erwachsene gute Umgangsformen thematisiert. In lockerer Atmosphäre geht es mittels praktischer Übungen unter anderem um richtige Kleidung, Körpersprache und die Raffinessen des Small Talks. Im Business Knigge-Kurs für Jugendliche von 16 bis 21 Jahren am Freitag, 29. März, 17 bis 21 Uhr geht es um gute und sichere Umgangsformen, die einen erfolgreichen Start ins Berufsleben erleichtern.