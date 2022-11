Richling teilt in alle Richtungen aus

Der Kabarettist Mathias Richling ist in der Stadthalle vor etwa 160 Zuhörerinnen und Zuhörern mit seiner Show #2022 aufgetreten. Das in der Presse als Jahresrückblick angekündigte Programm erwies sich in Wirklichkeit als „ein Kessel Buntes“, aus dem die Giftpfeile mit nahezu Lichtgeschwindigkeit durch den Saal schossen.

Und das war auch gut so, hätte sich doch Richling sonst möglicherweise den Sticheleien seiner Kollegen ausgesetzt gesehen, mit den Jahresrückblicken sei es wie mit den Schokonikoläusen: Schon Im Oktober lungerten sie sinnentleert und profitgesteuert in der Welt herum.

Zurück in die Stadthalle: im Bühnenhintergrund ein dreiteiliges Bild des Reichstags, links ein Baum mit bunten Strahlern als Blätter, zwei Rednerpulte, und zentral in der Bühnenmitte eine verunfallte Ampel, kläglich verbogen auf dem Boden liegend und mit rotweißem Absperrband gesichert. Immerhin blinkt sie immer mal wieder – die Ampel ist malade, aber noch nicht ganz hinüber.

Aus dem Off hört man ein stimmendes Orchester, die Durchsage, es gelte ein Fotoverbot auch für die Presse (aber berichten sollen wir schon?), dann stürzt Mathias Richling als Dirigent im 100 000-Volt-Modus auf die Bühne und peilt gleich einen neuen Schnellstammel-Weltrekord an. Ein knorriger Oberschwabe hat sich dazu einmal so geäußert: „Wenn der amol stirbt, muasch Gosch extra totschlaga.“

Regisseur Verdin nutzt das Setting als Wegweiser durch die „Watschstraße“: Bekommen Baerbock, Habeck und Konsorten ihr Fett ab, strahlen die Blätter des Baumes und die Rednerpulte in sattem Grün. Sie können aber auch rot, gelb, blau, violett und bunt. Bemerkenswert selten sind die Lichter aus und es ist schwarz – die größte Oppositionspartei steht an diesem Abend in Biberach offensichtlich unter Artenschutz. Lediglich zwei kurze Passagen im Merz- und Merkel-Sprech muss sie verkraften, und Wolfgang Schäubles Monolog über die Rente ist großartig getroffen.

Alle anderen aber erwischt es fürchterlich – meist über, gelegentlich aber auch unter der Gürtellinie, etwa wenn Olaf Scholz als entsorgter und wiederverwerteter Totalversager an der Reihe ist. Auch einem so erfahrenen Vollprofi wie Mathias Richling gelingen die Parodien der „abgetragenen Gestalten“ der Politiker in unterschiedlicher Qualität: Immer Volltreffer sind die auch aus der „Mathias-Richling-Show“ bekannten Diskussionen zwischen „Kretsche und Strobl“.

Herrlich Karl Lauterbachs geflötete Rezepturen zur Corona-Vermeidung wie Masken, Abstand, Selbstbefriedigung, Scheidungen, Selbstgespräche und Körperberührungsverbot beim Duschen. Und echt fies die Oster-Pfingst-Weihnachts-Neujahrs-Hochwasser-Ansprache des Bundespräsidenten, der – gefragt nach seinen gleichförmigen Handbewegungen - antwortet, er sage ja auch immer das Gleiche. Merkwürdig blass dagegen bleibt das jüngere Politikerpersonal – kaum zu erkennen Baerbock, Schwesig oder Lindner. Vielleicht fehlen da einfach die Ecken und Kanten.

Richling findet seine „Opfer“ daneben auch unter nicht politischen Promis. Boris Becker als rhetorisches Genie hat es wieder einmal brachial erwischt (der Baum blinkte weiße Bälle links-rechts-links-rechts). Und das Lachen im Halse blieb einem stecken bei Elon Musks Einlassung, dass das E-Auto reines Geschäft sei und letztendlich genau so viel Umwelt verbrauche, wie die Verbrenner. Acht Milliarden Menschen seien einfach zu viele für den Planeten, und in der Hinsicht sei Corona gegenüber der Pest nicht effektiv genug. Nach 100 Minuten Mathias Richling ohne Pause war das Publikum begeistert, wirkte aber auch ein bisschen erschlagen. Langer Applaus, ein Nummer als Zugabe.