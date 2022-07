Philosoph Richard David Precht hält Biberachern den Spiegel vor

Verändern Krisen unsere Gesellschaft? Zu diesem Thema hat der bekannte Philosoph und Publizist Richard David Precht beim jährlichen Forum der Kreissparkasse Biberach vor mehreren Hundert Besuchern gesprochen. Um es vorwegzunehmen: Der 57-Jährige zeichnete dabei kein besonders hoffnungsvolles Bild unserer Zukunft.

Precht, bekannt durch mehrere Bestseller und diverse Fernsehauftritte, versteht es, mit seiner eloquenten Art das Publikum zu begeistern. Er ist unbequem, eckt an, wie zuletzt mit seiner Forderung, den Ukrainekrieg durch Verhandlungen sofort zu beenden.

Wieland-Zitat zu Beginn

Auch das Publikum in Biberach hat Precht binnen weniger Sekunden in seinen Bann gezogen. Mit dem Mikro steht er lässig neben dem Rednerpult, die oberen beiden Hemdknöpfe geöffnet, und beginnt Wieland zu rezitieren. „Mein ganzes bisheriges Leben war die Stadt Biberach für mich nur mit dem Namen Christoph Martin Wieland verbunden“, sagt er. Umso mehr freue er sich, erstmals hier zu sein. Im Vorgespräch mit Landrat Heiko Schmid und dem Kreisparkassen-Vorstandsvorsitzenden Martin Bücher habe er nun bereits eine ganze Menge mehr über Biberach erfahren.

Ein einziges Staccato an Krisen sei in den vergangenen Jahren über uns hereingebrochen, widmet sich Precht dem Thema des Abends. „Wir haben ein ziemlich mulmiges Gefühl, was die Zukunft betrifft, das hatten wir bisher nicht.“ Eigentlich sei bisher immer alles mehr geworden: Freiheit, Wohlstand, Kultur.

Corona sei nicht das größte Problem

Der Krieg in der Ukraine, „ein brutaler Völkerrechtsbruch“ (Precht). Er beende die bipolare Welt und führe mit den Kriegsgewinnern Indien und China zu einer multipolaren Weltordnung. „Am Ende wird unsere eigene Ohnmacht stehen. Sie rechtzeitig zu erkennen, wird dazu führen, dass der Krieg nicht so lange dauert“, sagte Precht. Ansonsten würden viele Menschen in Afrika verhungern, weil sie keinen Weizen mehr erhalten.

Der Ukrainekrieg sei aber nicht unser größtes Problem, auch nicht Corona. „Corona hat aber einen erstaunlichen Stresstest verursacht, den wir nicht gut bestanden haben“, sagte der Philosoph. Die Pandemie habe gezeigt, wie brüchig der soziale Kitt sei und wie hoch das Aggressionspotenzial. „Zwischen fünf und zehn Prozent der Bevölkerung haben für sich die Konsequenz gezogen, dass sie dem Staat jede erdenkliche Sauerei zutrauen. Das ist eine beunruhigende Nachricht.“

Gigantische Migrationswelle

Corona habe den Menschen aber auch gezeigt, „dass wir biologische Lebewesen sind, die angreifbar sind“,. so Precht, „diese Erfahrung war wichtig“. Diese werde es brauchen, um dem Klimawandel als ökologischen Herausforderung entgegen zu treten, die Precht als die größte Krise ansieht. „Wir sind fragile Bestandteile eines hochfragilen Systems. Bei minimalen Veränderungen verschwinden unsere Lebensgrundlagen. Und dagegen gibt es keine Impfung.“

Der Klimawandel werde ganz von alleine täglich schlimmer aufgrund der sogenannten Kippelemente. „Wenn bestimmte Dinge eintreten, dann gibt es einen riesigen Anstieg an Problemen.“ Am Ende stehe eine gigantische Migrationswelle aus dem globalen Süden. „Der Klimawandel ist das größte Problem der Menschheit, verursacht von der Nordhalbkugel, betroffen aber ist in erster Linie der Süden“, sagte Precht.

Andere Idee von Ökonomie

Ob es der Menschheit gelinge, diese Entwicklung aufzuhalten? „Die Wahrscheinlichkeit ist äußerst gering.“ Dazu bräuchte es den Verzicht aller. „Wir leben seit Jahrzehnten in einer Überflussgesellschaft. Nur das Gefühl, dass etwas genug ist, hat sich bisher nie eingestellt“, sagte Precht. Es brauche eine andere Idee von Ökonomie als die des immerwährenden Wachstums. „Die ökologische Katastrophe hinterlässt mich ratlos“, so das bittere Fazit des Philosophen.

Im letzten Teil seines rund einstündigen Vortrags ging Precht auf die Veränderungen unserer Arbeitswelt im Zeitalter der selbstlernenden, intelligenten Maschinen ein, das der Philosoph als das zweite Maschinenzeitalter bezeichnet. Arbeit brauche für viele heute einen Sinn, man wolle Zeit für sich, für Kinder und Freunde und strebe nach einem sinnvollen, erfüllten, im Idealfall langen Leben. „Zivilisatorisch ist das eine riesige Entwicklung“, so Precht. Das Ganze habe nur zwei Haken. Der kleine: „Wer macht dann die Arbeit, die wir nicht mehr tun wollen?“ Der große: „Diese Haltung ist ein fundamentaler Anschlag auf unser Rentensystem.“

Wertschöpfungsabgabe und Grundeinkommen

Es kämen bald die geburtenschwachen Jahrgänge in Rente, die alle gesund 90 werden wollen, sagte der Philosoph. „Solche langen Rentenphasen sind toll, aber sie sind in unserem Umlagensystem nicht vorgesehen.“ Eine Lösung könnte aus Prechts Sicht eine Wertschöpfungsabgabe sein, bei der als Basis für die Sozialbeiträge nicht nur die menschliche Arbeit als Berechnungsgrundlage genommen wird, sondern auch die Arbeit der Maschinen.

Weil die Erwerbsarbeitsgesellschaft die Menschen nicht mehr ernähren könne, spricht sich Precht auch für ein bedingungsloses Grundeinkommen von rund 1500 Euro aus. Um den gesellschaftlichen Kitt zu stärken schlägt er zwei verpflichtende Gesellschaftsjahre vor: eines nach er Schule und eines vor der Rente.

KSK-Vorstandsvorsitzender Bücher dankte Precht am Ende für diese Tour d’Horizon. „Sie haben uns ein Stück weit den Spiegel vorgehalten. Es gibt viele Dinge, auf die wir mehr achten müssen als in der Vergangenheit.“ Das der Philosoph viele der Besucher beeindruckt hatte, zeigte die große Schlange am Büchertisch, an dem Precht noch einige Zeit signierte und sich auch Zeit für kurze Diskussionen nahm.