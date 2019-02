Ribitsch erkämpft Gold

Mit sieben Sportlern ist die TG Biberach beim internationalen Tuttlinger Turnier im Taekwondo vertreten gewesen. Sechsmal schafften es die Biberacher, sich einen Podestplatz zu erkämpfen. Den größten Erfolg hatte dabei Viktoria Ribitsch, sie holte Gold.

Bereits zum 16. Mal fand das internationale Tuttlinger Taekwondo-Turnier am Samstag statt. Neben vielen Vereinen aus Süddeutschland reisten auch mehrere Sportler aus der Schweiz, Österreich und Frankreich sowie auch aus Jerusalem an. Die sieben TG-Sportler betreuten die Trainer Kai Penteker und Dragan Zekic.

In der Jugendklasse bis 55 Kilogramm bezwang Viktoria Ribitsch im Finale Anjuna Beck vom Taekwondo-Club Scorpions Austria. Beide lieferten sich einen ausgeglichenen Schlagabtausch, der bis in die Verlängerung ging. In der sogenannten Golden Round behielt dann die routinierte Biberacherin die Nerven, landete den ersten Treffer und holte sich somit den Sieg.

Knapp an Gold vorbei schrammte Ribitschs Vereinskamerad Reza Rezai. Der Neunjährige zog durch einen 14:1-Erfolg im Vorkampf und einen 14:13-Sieg im Halbfinale der Jugendklasse bis 28 Kilogramm ins Finale ein. In diesem traf er auf Ibrahim Abdel-Khalea aus Stuttgart. Auch hier konnte der Biberacher gut mithalten, musste sich dann aber unglücklich mit 0:1 geschlagen geben, wofür es die Silbermedaille gab. Ebenfalls Silber erkämpfte sich Ramo Fejzic in der Jugendklasse über 65 Kilogramm. Er gewann seinen Vorrundenkampf mit 20:4 und sicherte sich den Einzug ins Finale durch einen 1:0-Erfolg gegen den Stuttgarter Jose Herrera Camacho. Im Finale unterlag der TG-Sportler trotz guter Leistung schließlich Ben Pfähler aus Spöck mit 9:13.

Den Finaleinzug in der Männerklasse bis 63 Kilogramm verpasste Amir Khademi. Er lieferte sich einen sehenswerten und punktereichen Kampf gegen den Schweizer Noah Larcinese. Nachdem es nach den regulären zwei Runden unentschieden stand, ging es in die Verlängerung. Dort musste sich der Biberacher knapp geschlagen und mit Bronze zufrieden geben. Ebenfalls Bronze erkämpften sich Daris Zekic in der Klasse bis 32 Kilogramm und Ruholla Rezai in der Klasse bis 53 Kilogramm.

Sein Turnierdebüt gab der achtjährige Alec Huck in der Jugend-D-Klasse bis 29 Kilogramm. Er erwischte mit Elias Wiesner aus Frankfurt einen schon recht erfahrenen Gegner bereits in der ersten Vorrunde. Auch wenn Huck gegen den Frankfurter phasenweise sehr gut mithalten konnte, musste er sich am Ende doch geschlagen geben und blieb ohne Medaille.