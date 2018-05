Rißegger Kinder feiern Erstkommunion

13 Kinder aus der Gemeinde St. Gallus Rissegg-Rindenmoos haben Erstkommunion gefeiert. Den festlichen Tag begannen sie mit dem Gottesdienst in der Kirche zur Heiligsten Dreifaltigkeit mit Pfarrer Josef Mujuni und Diakon Damian Walosczyk.

Feierstimmung brachten im Anschluss daran die Klänge des Musikvereins Rißegg-Rindenmoos, der auch in diesem Jahr den Familien und Freunden vor der Kirche ein Ständchen brachte. Der Tag endete mit einer Dankandacht in der St.-Gallus-Kirche in Rißegg.