Reverend Rebers erheitert seine „Gemeinde“

„Was nützt das Dach über dem Kopf, wenn ein unzufriedenes Weib darunter haust?“ So ist es in der Heiligen Schrift zu lesen. Reverend Rebers ist ein emsiger Arbeiter im „Pointenberg“ des Herrn und er bringt frohe Kunde und Freude zu den Menschen, heißt es in einer Mitteilung. Zu erleben ist er zusammen mit den „Wellküren“ Burgi, Bärbi und Moni Well am Mittwoch, 18. Mai, um 20 Uhr in der Gigelberghalle in Biberach. Allen Besucherinnen und Besuchern wird das freiwillige Tragen einer medizinischen Maske empfohlen.

Dieses Mal werden auch die „Wellküren“ an seinem „Gottesdienst“ teilnehmen, um Buße zu tun und um ihrem zänkischen Treiben vor der Gemeinde zu entsagen. Denn sie wissen um ihren Ungehorsam und Vergebung erfahren nur die Einsichtigen, heißt es. Ob denn diese Einsicht auch wirklich „nachhaltig“ ist, wird sich zeigen, denn diese Schwestern sind gut gerüstet. Von der Vertreibung aus dem Paradies bis zur hormonellen Demenz der alten weißen Männer wird gesungen, gestritten und gebeichtet.

Der „Gottesdienst“ findet bei jedem Wetter statt. Die Eintrittskarten gelten als Ablassbrief und sind bis zum jüngsten Gericht aufzubewahren, schreiben die Veranstalter.