Rettungswagen mit Blaulicht kollidiert mit Auto

In Biberach ist am Sonntag ein Rettungswagen auf einer Einsatzfahrt mit einem Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, war der Rettungswagen um 14.30 Uhr in der Memminger Straße in Richtung Ulmer Straße unterwegs.

An Kreuzung beim Bahnhof kam’s zum Crash

Als er nach links in Richtung Bahnhof abbog, beachtete der Fahrer die Vorfahrt nicht und stieß er mit dem Opel eines 58-Jährigen zusammen. Der war aus Richtung Birkendorf gekommen.

Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf etwa. 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.