Rettungshundestaffel besucht Kindergarten

Am Montag, 25. Juli besuchte die Rettungshundestaffel des ASB Orsenhausen-Biberach die Kinder im Kindergarten Albert-Hetsch. In zwei Gruppen erhielten die Kinder eine „Einführung in Sicherheit und Erste Hilfe mit Selbstschutzinhalten für Kinder“. Schwerpunkte der Schulung waren „Helfen lernen“, „Gefahren und Notfälle erkennen“ sowie die „Rettungshundearbeit“. Jedes Kind erhielt im Anschluss eine Teilnehmerurkunde.

Flächensuchhunde werden darauf trainiert, ein weitläufiges, häufig unübersichtliches Gelände wie etwa ein Waldgebiet ohne konkrete Anhaltspunkte zu den Vermissten zu durchkämmen. Dabei sucht der Hund frei (also ohne Halsband oder Leine) und vor allem selbstständig ein großes Areal ab. Als Erkennung und für seine Sicherheit trägt der Hund eine Kenndecke. Hat der Hund eine menschliche Witterung aufgenommen, zeigt er diese seinem Hundeführer durch eine Anzeige wie Bellen an und wartet, bis sein menschlicher Teampartner eingetroffen ist, um den Vermissten, wenn nötig, medizinisch zu versorgen, so der ASB.

Um den Kindern zu zeigen, wie gut Hunde eine Witterung aufnehmen können, durften sie sich mit einem Teammitglied der Hundestaffel im Gebüsch verstecken und ein Hund musste sie suchen. Durch die sensible Hinführung trauten sich am Ende alle Kinder die drei Hunde „Keks“, „Smily“ und „Rob“ zu streicheln.

Der Kindergarten freut sich, dass die Kinder durch das Angebot einer Kindergartenmama eine so einfühlsame Erfahrung machen durften, an die sie sich sicher noch lange erinnern werden.