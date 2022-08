Im Rahmen der Bildungspartnerschaft Schule-Museum ist die Ausstellung „Rettet nicht nur das Honigbrot!“ des Wieland-Gymnasiums (WG) noch bis 9. Oktober im Museum Biberach zu sehen. Laut Mitteilung der Stadtverwaltung zeigt die Ausstellung Werke von Schülerinnen und Schülern aus dem Profil Bildende Kunst (BK-Profil) der Klassen 8C und D.

Die Ausstellungsintervention in der Abteilung Naturkunde kreist um die Themen Artensterben und Klimakrise. Das Umweltprojekt startete im November 2021. Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 8C und D und ihre Lehrerin Salla Kuhmo-Winkler besuchten die damalige Sonderausstellung „Bienen & Co“ im Museum. Sie tauchten in die bunte und artenreiche Welt der Insekten ein. Sie erwarben Wissen und nahmen die Insekten zeichnerisch genau unter die Lupe. Wie die Verwaltung weiter schreibt, stimmte das Artensterben die Schülerinnen und Schüler nachdenklich. Eine intensive Auseinandersetzung wurde angestoßen und in den Unterricht überführt. In den folgenden Monaten wurden künstlerische Techniken und Ausdrucksformen anhand der Themen Artenschutz und Klimaschutz umgesetzt.

Auch inhaltlich wurde weitergearbeitet, beispielsweise erhielt die Klasse Besuch vom NABU Biberach. Das wachsende Wissen um die Krisen ließ bei den Schülerinnen und Schülern die Frage aufkommen: Was können wir für die Insekten tun? Und was hat das Ganze mit Bildender Kunst zu tun?

Aus Zeichnungen entstanden Radierungen. Überlebensgroße Malereien von Lebensmitteln, welche von der Insektenbestäubung abhängig sind, wurden erstellt. Auf dem Biberacher Marktplatz wurde eine Performance umgesetzt. Flyer und Sticker begleiteten diese Kunstaktion. Auch Seedbombs wurden hergestellt und ausgeworfen. Das alles ist noch nicht genug. Denn für die Klassen war nun klar: Sie wollen Einfluss nehmen auf die Dinge, die in ihrer Macht liegen!

Die Schülerinnen und Schüler änderten ihr Verhalten. Daher stellten sie Commitments für drei Wochen auf, denn nach 21 Tagen bildet sich eine neue Gewohnheit. Das Ergebnis wurde Anfang Juli in einer Performance im Museum unter dem Motto „Politischer Fruchtsalat“ präsentiert.

Mit der Ausstellung „Rettet nicht nur das Honigbrot“ gelangt das Projekt nun an den Ort seines Ursprungs, das Museum Biberach, zurück.

Weitere Informationen über die Ausstellung sind unter www.museum-biberach.de/ausstellungen abrufbar.