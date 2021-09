Renitenter Ladendieb

Mit Parfüm in der Tasche ist ein Dieb am Mittwoch in Biberach geflohen. Der Unbekannte befand sich kurz vor 12 Uhr in einem Geschäft am Marktplatz. Dort steckte er ein Parfüm in seine Umhängetasche. Danach verließ der Mann das Geschäft.

Eine Zeugin hatte ihn beobachtet und stellte ihn am Ausgang zur Rede. Der Unbekannte drückte sich an der Zeugin vorbei und stieß sie zur Seite. Unerkannt gelang ihm die Flucht. Das Polizeirevier Biberach (Telefon 07351/4470) sucht nach dem Dieb. Er soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß gewesen sein. Er war schlank, dunkel gekleidet, trug weiße Schuhe und ein beiges Basecap. Um die Brust hatte er eine braun und goldfarbene Umhängetasche.