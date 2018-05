Renate Gleinser und Ekkehard Falk wiedergewählt

Bei der Mitgliederversammlung der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) Dekanate Biberach und Saulgau haben die Mitglieder wieder Renate Gleinser zur Vorsitzenden und Ekkehard Falk zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Die Versammlung im Biberacher Alfons-Auer-Haus hatte durch den sehr guten Besuch nicht nur einen vollen Kolpingsaal, sondern auch eine volle Tagesordnung. So stand neben den üblichen Regularien und der Verabschiedung des Haushaltsplans auch die Wahl der Vorsitzenden an. Mit der einstimmig erfolgten Wahl von Renate Gleinser aus Ingoldingen und Ekkehard Falk aus Fleischwangen konnte die Spitze des Vorstands für die nächsten drei Jahre wieder mit Personen aus beiden Dekanaten besetzt werden. Als weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt wurde eine neue Satzung verabschiedet.

Zum Abschluss gab Wolfgang Preiss-John, der Leiter der Katholischen Erwachsenenbildung, einen kurzen Ausblick auf das nächste Programm. Ein Themenschwerpunkt werde das Thema „Zukunft der Kirche“ sein. Gemeinsam mit dem Dekanat sei eine ganze Reihe interessanter Veranstaltungen dazu in Planung. So konnten unter anderem der frühere Abt des Klosters Einsiedeln und erfolgreiche Buchautor Pater Martin Werlen und der renommierte Münsteraner Kirchenhistoriker und Leibniz-Preisträger Professor Hubert Wolf als Referenten gewonnen werden. Der neue Weihbischof Matthäus Karrer, der in der Diözese Rottenburg-Stuttgart für Seelsorge und Kirchenentwicklung zuständig ist, wird sich bei einer Veranstaltung zum Thema „Kirche – nah bei den Menschen?!“ den Fragen der Teilnehmer stellen. Die gesamte Veranstaltungsreihe will vonseiten der Erwachsenenbildung den diözesanen Entwicklungsprozess „Kirche am Ort – an vielen Orten Kirche gestalten“ kritisch begleiten.