Renaissance-Tanzgruppe sucht neue Tänzer und Tänzerinnen

Die Renaissance-Tanzgruppe unter neuer Leitung von Katharina Bendel ist fester Bestandteil beim Biberacher Schützenfest. Wer einmal auf eine ganz andere Art tanzen und in die Rolle eines Ratsmitgliedes oder seiner Ehefrau schlüpfen möchte, kann zu dieser Gruppe hinzukommen. Neue Tänzer und Tänzerinnen ab 16 Jahren sind laut Mitteilung willkommen. Eine Teilnahme ist sowohl als Einzelpersonen als auch als Paar möglich.

Am Freitag, 3. Februar, können von 19 bis 20.30 Uhr in einem Schnuppertraining in der Biberacher Schützenkellerhalle die ersten Schritte ausprobiert und die bestehende Gruppe kennengelernt werden. Die regelmäßigen Proben finden ab 10. März immer freitags von 19 bis 20.30 Uhr ebenfalls in der Schützenkellerhalle statt. Für Fragen oder zur Anmeldung können Interessierte an die Mailadresse Renaissance_BC@gmx.de schreiben.

Mit ihren Tänzen und den Samtkostümen erfährt die Tanzgruppe bei ihren Auftritten viel Aufmerksamkeit, Zuspruch und Beifall durch die Zuschauer, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Sie ist wichtiger Bestandteil beim „Tanz durch die Jahrhunderte“, zeigt aber auch vor dem historischen Umzug auf dem Marktplatz einen Ausschnitt aus ihrem Programm und läuft beim Festumzug mit. Die Renaissance-Tanzgruppe stellt in ihren prunkvollen Gewändern den Rat der Freien Reichsstadt Biberach nach der Wahlordnung Kaiser Karls V. dar.